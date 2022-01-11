Bebeğinizin rahat diş çıkarması için...

Bebeklerde diş çıkarma anneleri ve babaları zorlayan süreçtir. Kendisini ifade edemeyen bebeğin huysuz davranışlarının kaynağını tespit edemeyen ebeveynler için bu süreç zorlu geçebilir. Peki bebekte diş çıkarma belirtileri nelerdir? Bebeğin kolay bir şekilde diş çıkarması için ne yapmak gerekir? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Bebeğin diş çıkarması anne ve babalar için zorlu bir süreçtir. Her bebekte diş çıkarma belirtisi farklıdır. Bazı bebekler genel geçer belirtiler gösterir, bazı bebekler ise hiçbir problem yaşamadan dişlerini kolay bir şekilde çıkarabilir. Bu durum DNA kaynaklı sebeplerden dolayıdır. Bebeğin ilk dişinin ve azı dişlerinin çıkma aşaması en problemli süreçtir. Önce iki alt dişini çıkaran bebek, daha sonra üstteki iki dişi ve diğer yan dişlerini de çıkarır.

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir?

Diş etlerinin kabarması, uykusuzluk, huzursuzluk, salya akması, salya akmasına bağlı olarak oluşan yüzde kızarma, salyadan tıkanma yüzünden hafif öksürük, iştahsızlık, kulak çekme, diş etlerinde kanama, kilo alımının durması veya yavaşlaması, ağrıya bağlı olarak oluşan huzursuz davranışlar bebeklerde görülen diş çıkarma belirtileridir. Bebeğinizde bu belirtilerin tamamı görülebilir, bir bölümü veya hiç birinin görülmediği durumlar da yaşanabilir.

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri genellikle 7'inci ay civarında başlar. Fakat DNA yapısına bağlı olarak belirtiler çok daha önce veya sonra da başlayabilir. Bazı bebeklerde 3 – 4 aylıkken veya 6 aylıkken diş çıkarma belirtileri görülebilir. Belirtilerin başlaması dişin hemen çıkacağı manasına gelmez. Belirtilerden 3-5 ay sonra diş çıkmaya başlayabileceği gibi belirtilerin görülmesinden kısa bir süre sonra da dişler çıkmaya başlayabilir.

Diş çıkaran bebeklerde ateşlenme ve ishal görülebilir. Fakat her bebekte ateşlenme ve ishal görülmeyebilir. İshalin yoğunlaşması veya ateşin 38 derecenin üstüne çıkması durumunda doktora danışmak gerekir. Özellikle havale geçirmeye meyilli çocuklarda ateş düzenli olarak ölçülmeli ve kontrol altında tutulmaya çalışılmalıdır.

Bebeğin rahat bir şekilde diş çıkarması için...

Diş çıkaran bebeği en fazla huzursuz eden durum diş etinin kaşınmasıdır. Diş eti kaşınan bebeğe dişini kaşıyabileceği besinler verilmesi bu problemin çözülmesine yardımcı olacaktır. Diş kaşıma aparatlarını her doktor önermemektedir. Bu konuda doktorunuzun fikrini almalı ve uygun görmesi halinde çocuğunuza diş kaşıma aparatı vermelisiniz. Diş kaşıyıcı aparat seçiminde plastik ve boya içeren ürünlerden uzak durulması gerekir.

Kaşınan ve şişen diş etine beze sarılı buz uygulaması veya soğuk bir bezle masaj da yapılabilir. Bu dönemde bebeği soğuk yiyecekler ve içecekler rahatlatacaktır.

Yoğurt, elma püresi, elma suyu ve su diş çıkarma döneminde bebeğe yardımcı olacak besinlerdendir. Eczanelerden temin edilecek diş şurupları veya diş jelleri bebeğin diş eti kaşıntısı için kullanılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.