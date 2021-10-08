Bebeğinizin nezle olduğunu anlamak için...

Havaların soğuyup kış mevsiminin kapıda olduğu bu günlerde mevsimsel hastalıklar en çok da küçük çocuk ve bebekleri etkiliyor. Özellikle yeni doğan bebekler hastalandığında ebeveynler büyük zorluklar yaşıyor. Peki bebeğimizin nezle olduğunu nasıl anlarız? Nezle bebeğimizde ne gibi belirtilere sebep olur? Soğuk algınlığına yakalanan bebek nasıl tedavi edilmeli? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık...



Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklar havaların soğumaya başladığı zamanlarda çok daha sık görülüyor. Küçüklü büyüklü herkesin kapısını çalan mevsimsel hastalıklar yeni doğan bebeklerde durumun anlaşılamamasıyla birlikte anne ve babaları oldukça zorluyor.

Çocuklarda ve bebeklerde en çok nezle hastalığına rastlanır. Nezle burun, boğaz ve soluk borusunda meydana gelen viral enfeksiyondur. Nezleye halk arasında soğuk algınlığı da denir. Nezle hakkında yanlış bir görüş vardır. Birçok insan nezlenin üşütmekten kaynaklanan bir hastalık olduğunu düşünür. Fakat nezle hastalığı üşütmekten dolayı değil mevsim geçişlerinde görülen virüslerden dolayı olur. Bu yüzden anne ve babalar bebeklerini kat kat giydirmeye gösterdiği özeni kalabalık ortamlarda bulunmamak konusunda da göstermelidir. Çünkü virüsler en çok kalabalık ve kapalı ortamlarda bebeğinize bulaşabilir.

Bebeğimizin nezle hastalığına yakalandığını nasıl anlayabiliriz?

Bebeğimizde burun akıntısı, iştahsızlık, emme sıklığının azalması, burnun tıkanması, hafif ateş, hapşuruk, kuru öksürük, huzursuzluk varsa nezle hastalığından şüphelenebiliriz.

Bebeklerde oluşan nezle hastalığı nasıl tedavi edilmeli?

Bebekler nezle olduğunda bebeğin burun akıntısı yüzünden burnunda mukoza birikir. Bu durum da bebeğin nefes almasını önler. Bebekler yetişkinler gibi burnunu temizlemeyi bilmezler. Anne ve babalar bu görevi üstlenirler. Mukoza yüzünden burnu tıkanan bebeğin burnu burun aspiratörüyle temizlenir. Eğer salgın yoğun miktardaysa doktorlar bebeğe burun damlası verecektir.

Bebeğinizin nezle hastalığından dolayı ateşi çıktığında ılık bir banyo yaptırılması gerekir. Eğer bebeğin ateşi bir türlü düşmüyorsa ve 38°C'ın üzerindeyse doktorunuzun önerdiği ateş düşürücü ilacı kullanabilirsiniz.

Evde bebeğinizi tedavi etmeye çalışmaktan önce nezle hastalığı belirtileri gördüğünüzde mutlaka hastanelerin ilgili bölümlerine başvurmalı ve doktor tarafından önerilen tedaviyi düzgün bir şekilde bebeğinize uygulamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.