Bebeğinizin ateşi yükselirse bunları yapın

Bebeğin ateşinin yükselmesi anne ve babaları oldukça endişelendirir. 3 aydan küçük bebeklerde yüksek ateş tehlikelidir ve hemen doktora görünmek gerekir. Fakat bebek 3 aydan büyükse ve ateşi 38-39 derecelerdeyse bebeğin ateşi evde düşürülebilir. Peki bebeğin ateşini düşürmek için ne yapmak gerekir? Gelin birlikte öğrenelim...



Bebeğin ateşi yükselince anne ve babalar genellikle paniğe kapılırlar. Bu onlar için oldukça endişe verici bir durumdur. Bebek 3 aydan küçük bir yeni doğan ise ateş yükselmesinde hemen doktora götürmek gerekir. Fakat 3 aydan büyük bir bebeğin ateşi 38 - 39 derecelerdeyse öncelikle ateşi evde düşürmek, düşmüyorsa doktora başvurmak gerekir.

Bebeğin ateşini nasıl ölçmeliyiz?

Bebeğin ateşinin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için vücut sıcaklığının derecesini ölçmek gerekir. Bu yüzden bebeğinizin ateşi yokken vücut sıcaklığını haftalık olarak ölçüp kaydedebilirsiniz.

En doğru ateş bilgisi kulaktan ölçülerek öğrenilir. Ölçüm yaptığınız aracın kulak kanalına düzgün ve doğru bir şekilde oturduğundan emin olmalısınız. Koltuk altı, dil altı ve popodan da ölçüm yapılabilir. Fakat 2 yaşından küçük çocuklarda dil altı ölçümü çok zordur. Koltuk altından yapılan ateş ölçümünde ateş seviyesi yarım derece daha düşük çıkar.

Yüksek ateş kaç derecedir?

Bebeklerde 40 derece ve üstündeki ateş yüksek sayılır ve böyle bir durumda vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. 3 aydan büyük bebeklerin ateşi 38 - 39 derece arasındaysa evde ateş düşürme yöntemleri denenebilir. 3 gün içinde iyileşme olmazsa, ateş bir türlü düşmezse mutlaka doktora gidilmelidir. 34,5 derece ila 38 derece arasında çıkan bir ölçümde endişelenmek yersizdir fakat bebeğin hasta hali devam ediyorsa saat başı tekrar ateşini ölçerek gerekli önlemleri almanız gerekir.

Hangi durumlarda doktora başvurulur?

Ateşe ishal, kusma, iştahsızlık, halsizlik gibi durumlar eşlik ediyorsa doktorla görüşülmeli ve doktor gerek görürse ilaç tedavisine başlanmalıdır. Doktorla görüşmeden bebeğe ilaç vermek doğru değildir.

Bebeğin bir türlü ateşi düşmüyorsa veya ateşlenme süresi 3 güne uzarsa vakit kaybetmeden doktora danışmak gerekir.

Bebeklerde yüksek ateş nasıl düşürülür?

Bebeğin üzerindeki kalın kıyafetler çıkartılmalı, bebeğe ince ve rahat bir kıyafet giydirilmelidir. Bebek ince bir battaniye veya çarşafa da sarılabilir.

Ilık su dolu küvette bebekle on beş yirmi dakika kadar tutulabilir, bebek arkaya doğru yatırılmalıdır. Başından aşağıya su dökülmemelidir. Islak bir havlu, sünger veya bez vücutlarında gezdirilip vücut ısısının düşürülmesi sağlanabilir. Fakat soğuk su, buz, sirkeli su, kolonya, alkol gibi maddeler kullanılmamalıdır.

Bebeğin sıvı gıdalar alması ve su içmesi gerekir. Yediği gıdaların sindirimi kolay ve az yağlı olması önemlidir. Bebeğin bulunduğu odanın sıcaklığı 22 derece civarında olmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.