Bebeğinizi yanlış giydiriyor olabilirsiniz!

Bebeğiniz hiç sebepsizce ve durmadan ağlıyor mu? Bezini kontrol ettiniz, karnını doyurdunuz, gazını çıkardınız ama ağlamanın sebebini bulamadınız mı? Peki hiç fazla kalın giydirmiş olabileceğinizi düşündünüz mü?

Anneler ve babalar tarafından bebeklerin çok üşüyeceği düşünülür. Sırf bu sebepten yaz aylarında bile birçok ebeveyn bebeklerini kat kat ve kalın giydirir. Bu oldukça yanlıştır. Fazla kalın giydirmek çocuğunuzu hasta edebileceği gibi huzursuz olmasına ve durmadan ağlamasına da neden olabiliyor. Peki doğru olan nedir? Bebekleri giydirirken nelere dikkat etmek gerekir? Kat kat mı yoksa kalın mı giydirilmeli? İşte cevaplar…

Bebeğinizi giydirirken kendi giydiğiniz kıyafetten bir kat fazlasını giydirmelisiniz. Aksi takdirde bebeğinizi hastalıklardan koruyayım derken terlemesine sebep olup çok daha fazla hasta edebilirsiniz.

Soğuk bir havada dışarı çıktığınızda vücut ısısını korumaya yardımcı ve soğuk geçirmeyen kıyafetler tercih etmelisiniz.

Bebekler kalın değil, kat kat giydirilmelidir. Böylelikle bulunduğunuz ortamın sıcaklığı arttığında kıyafeti bir kat azaltıp bebeğinizi rahatlatabilirsiniz.

Hava yeterince sıcak ve güneşliyse bebeğinizi kat kat giydirmekten kaçınıp, teninin güneşle temas etmesine müsaade edip D vitamini almasına yardımcı olmak da önemlidir. Hepimiz biliyoruz ki D vitamini sağlıklı bir kemik gelişimi için çok gereklidir.

Bebeklerin cildi çok hassastır. Çünkü hayata gözlerini yeni açtıkları için dış etkenlere çok fazla maruz kalmamışlardır ve ciltlerinde koruyucu tabaka henüz tam olarak gelişim göstermemiştir. Bu yüzden kıyafetler sentetik değil pamuklu olmalıdır. Sentetik kumaşlar narin bebek cildine uygun değildir.

Bebeğiniz yürümeye başladıysa hareketlerini kısıtlamayan, rahat kıyafetler tercih etmelisiniz. Sıkı, dar kıyafetlerden kaçınmalı esnek kumaşlı kıyafetler satın almalısınız. Bu sayede bebekler daha rahat gelişim gösterecektir.

Düğmeli kıyafetler çok tercih edilmemeli veya sağlamlığından emin olunmalıdır. Gördüğü her şeyi ağzına götürmeye meyilli bebekler düğmeleri de ağzına alabilir ve hayatlarını tehlikeye sokabilirler.

Kolay giydirilip çıkarılan kıyafetler tercih etmeniz bebeğinizin rahatlığı için daha uygun olacaktır.

Kıyafetlerdeki marka etiketlerini sökmeniz bebeğinizin cildinin tahriş olmasını engelleyecektir.

Bebek giysilerini yıkarken temiz içerikli kimyasal ürünler tercih etmeli ve çok iyi durulamalısınız. Deterjan kalıntıları bebeğinizin cildinde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Bebeğinizin kıyafetlerini kuruturken güneşe asmanız iyi olacaktır. Çünkü güneş ışınları bazı bakterileri etkisiz hale getirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.