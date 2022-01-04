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Bebeğinizdeki gaz sancısını geçirmek için...

Bebeklerimizin de yetişkin insanlar gibi birçok sağlık problemi olabilir. Bu problemlerden bir tanesi de gaz sancısıdır. Peki bebeklerde neden gaz sancısı oluyor? Bebeklerde gaz sancısı nasıl geçirilir? Bebekte gaz sancısı oluşmaması için ne yapmak gerekir? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...

25 Dakika Önce
2022-01-04 17:38:21
Bebeğinizdeki gaz sancısını geçirmek için...


Gaz sancısı bebeklerde 2 haftalık ile 3 aylık arasında görülür. "Kolik" olarak adlandırılan bu gaz sancılarına tam olarak neyin neden olduğu bilinmiyor. Fakat sancılar tek bir sebebe bağlı olarak oluşmuyorlar.

Bebeklerde neden gaz sancısı oluyor?

Huzursuzluk, bebeğin psikolojisi, sosyal ortam gibi faktörler, bebeğin hava yutması, yediklerini hazmedememesi gaz sancılarına sebep olabilir. Bu sancılar genel olarak başka bir hastalığın belirtisi değildir. Bebeklerin gaz sancısı çektiğini onların ağlama sürelerini gözlemleyerek fark edebilirsiniz. 15 günlük bir bebek 1.5- 2 saatten fazla ve 3 aylık bir bebek 3 saatten fazla ağlıyorsa bebeğin gaz sancısı olabilir. Geğirmek, kramp ve ağlamayla kendini belli eden gaz sancılarının önüne geçmek için birçok yöntem vardır.

Bebeklerde gaz sancısı nasıl geçirilir?

Bebeği omzunuza dik pozisyonda tutup sırtına hafif hafif vurarak geğirmesini sağlayabilirsiniz.

Yemekten sonra hazmı kolay bir hale getirmek için yüzükoyun yaklaşık on dakika yatırdıktan sonra sırtına vurarak gaz çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ellerinizle bebeğin bacaklarını tutup bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi çevirerek gazını çıkartabilirsiniz.

Avuç içlerinizi ısıtın, daha sonra bebeğin karnına koyun ve hafif bir şekilde saat yönünde daireler çizerek masaj yapıp gazı çıkartın.

Bir çay kaşığı rezene çayı bebeğinizin gaz sancılarının dinmesine yardımcı olabilir. Bebeğin bu çayı içmesini istemeyen anne emziriyorsa çayı kendisi içebilir.

Papatya çayı içilirse emzirme ve sonrasında oluşan gaz sancısı hafifletilebilir.

Bebek kucağa alınıp sırtı sıvazlanarak gaz çıkarmasına yardımcı olunabilir.

Bebeğin karnını ılık bir havlu yardımıyla ısıttıktan sonra karnına masaj yaparak gaz sancısını yok edebilirsiniz.

İçerisinde anason ve dereotu bulunan bitki çayları tüketmek de sancının giderilmesine destek olur.

Emziren annelerin tüketmemesi gereken gıdalar nelerdir?

Bebekte gaz sancısı oluşmasını önlemek için bebeğin ve emziren annenin kaçınması gereken bazı besinler vardır. Nohut, kuru fasulye, kiraz, barbunya, kereviz gaz yapan besinlerdir. Anne kendi vücudunu iyi bilmeli ve kendi bünyesine neyin gaz yapıp yapmadığını iyi gözlemlemelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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