BBP'li yöneticiye ters kelepçede 4 polis görevden uzaklaştırıldı

Ordu'da BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili 4 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

ORDU'da, iş yerindeki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri tarafından izole altına alınmak istenmesine, temaslı olmadığı gerekçesiyle direnen BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili 4 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Olay, geçen Cuma saat 14.00 sıralarında Altınordu ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'ye ait modaevinde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. İddiaya göre çalışanı, temaslı olarak Yümlü'nün adını verdi. Bunun üzerine öğle saatlerinde modaevine filyasyon ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yümlü'nün temaslı olduğunu belirtip izole olması gerektiğini iletti. Ancak Yümlü, kendisinin iki iş yeri olduğunu, çalışanıyla iki haftadır bir araya gelmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri iş yerine polis çağırdı. Yümlü, durumu anlattığı polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı. Ordu Valiliği, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliği, Altınordu ve Ünye ilçelerinde esnaf ve emniyet mensupları arasında yaşanan olayların ardından yürütülen soruşturma kapsamında 4 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün saat 00.00'da kapanması gereken iş yerlerini ikaz eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri ile bir iş yeri sahibi ve çalışanları arasında istenmeyen olayın yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili tarafların karşılıklı davacı-şikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemler yapılarak konunun adliyeye intikal ettirildiği ve görevli personelin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Daha önce Altınorduilçesinde bir esnafla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelin görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Bu olayda da yine 2 personel, valiliğimizce görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. İlimizde gerçekleşen 2 olayda toplam 4 personelimiz yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.