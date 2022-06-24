Bayrampaşa'da hangi kreşte 17 aylık bebek 2.5 yaşındaki bebek tarafından dövüldü? Bayrampaşa kreşin adı ne? 17 aylık bebek hangi kreş?

17 aylık bebek hangi kreş? Bayrampaşa'da hangi kreşte 17 aylık bebek 2.5 yaşındaki bebek tarafından dövüldü? Bayrampaşa kreşin adı ne? İstanbul Bayrampaşa'da bir kreşte yaşanan olaylar akıllara durgunluk verecek cinsten. 17 aylık bir bebek 2.5 yaşındaki çocuk tarafından darp edildi. Kreş ise olayın üstünü örtmek için çocuğun tahterevalliden düştüğünü söyledi. Ayrıca çocuğun yüzündeki darp izlerini de makyajla kapatmaya kalkıştılar. İşte Sabah gazetesinde yer alan olay ve detayları....

Sabah gazetesinin haberine göre 17 aylık bir bebek henüz 2.5 yaşındaki bir çocuk tarafından istemsizce dar edildi. Asıl olay bundan sonra başlıyor. Yaşanan bu darp olayını kreş gizlemek için çeşitli oyunlara başvuruyor.

Isırık, tokat, yumruk darbeleri

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Bayrampaşa'da E.D-M.D. çifti, çalıştıkları için 17 aylık bebekleri S.'yi özel bir kreşe kaydetti. Anne M.D., 16 Şubat sabahı oğlunu kreşe bırakıp işe gitti. Ailelere çocuklarının durumuyla ilgili günlük mesajlar gönderen kreş görevlileri o gün M.D.'ye mesaj göndermedi. Gün içinde anneyi arayan bir görevli, "Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz" dedi. Aile apar topar kreşe gitti. Güvenlik kamerelarını inceleyen aile, Minik S.'nin, başka çocuğun saldırısına uğradığını, tokat, yumruk, ısırık darbelerine maruz kaldığını gördü.

"Tahterevalliden düştü" oyunu

Odada ve koridorda darp edilmesine rağmen saldırgan çocukla aynı odada yalnız bırakılan bebeğin yaralarını örtbas etmeye kalkışan görevliler, önce küçük çocuğun yaralarını gizleyip, ardından bahçeye götürerek tahterevalliden düştüğü ana ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkardı.

Yaralı makyajla kapatıldı

Çift, izledikleri görüntü sonrası oğullarına darp raporu aldırdı. Kreş yetkililerinden şikayetçi olan çift, olayı kurguladıkları mizansenle gizlemeye çalıştıklarını ve 4 görevlinin diğer çocuğa engel olmayarak suç işlediklerini belirtti. Kreş yetkililerinin, çocuğu hastaneye kaldırmak yerine yaralarını makyajla kapattıklarını, kurguladıkları oyunlarla olayı örtbas etmeye çalıştıklarını kaydeden çiftin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Kurum çalışanları da aile hakkında şikayetçi

Öte yandan kurum çalışanları da iftiraya uğradıklarını öne sürerek aile hakkında şikayetçi oldu.