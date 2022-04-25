Bayramlarda ek ders kesilir mi? Öğretmenler bayramda (resmi tatil) tam ek ders alır mı? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi? Ek ders ücretlerinde kesinti yapılır mı? 1 milyona yakın öğretmenin gelirinde önemli yere sahip olan ek ders ücretlerine 2022 yılında zam yapıldı. Ek ders zamlarının belli olmasından sonra maaşlarına yansıyacak ek ders hesaplamaları da yapılmaya başlandı. Ek ders alan öğretmenler dini bayramlarda ek ders kesintisi olup olmayacağını merak ediyor. Ramazan bayramı ve kurban bayramı tatilinde öğretmenler kendilerine tam ek ders ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki dini bayramlarda ek ders ücreti yatar mı?

Bayramlarda ek ders kesilir mi? Öğretmenler bayramda (resmi tatil) tam ek ders alır mı? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi? Ek ders ücretlerinde kesinti yapılır mı? 1 milyona yakın öğretmenin gelirinde önemli yere sahip olan ek ders ücretlerine 2022 yılında zam yapıldı. Ek ders zamlarının belli olmasından sonra maaşlarına yansıyacak ek ders hesaplamaları da yapılmaya başlandı. Ek ders alan öğretmenler dini bayramlarda ek ders kesintisi olup olmayacağını merak ediyor. Ramazan bayramı ve kurban bayramı tatilinde öğretmenler kendilerine tam ek ders ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki dini bayramlarda ek ders ücreti yatar mı?

Öğretmenler maaş karşılığı girdikleri ders sayısından fazla girdikleri her ders için ek ders üceti alıyor. Öğretmenlerin 2022 yılında ek ders ücertlerine de zam geldi. Zam sonrası ek ders gelirlerinde artış olan öğretmenler ek deslerin ne gibi durumlarda kesintiye uğrayacağını araştırmaya başladı. Ramzan bayramı tatilinin başlayacağı Mayıs ayında öğretmenler ek ders kesintisi olup olmayacağını merak ediyor.

Bayramlarda ek ders kesilir mi?

Bayramlarda yapılan tatil süresince, resmi tatillerde ve dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılmaz. Ek derslerin ödemesi hafta bütünlüğüne göre yapılır. Eğer ilgili haftada maaş karşılığı dolmuyorsa ek ders ödenmez. İdari izinde, milli bayramda, resmi tatilde, dini bayramda ders yapılmaz.

Öğretmenler bayramda (resmi tatil) tam ek ders alır mı?

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesinde, ".b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde "dini bayramların yer almamasına ilişkin olarak "EKSİK DÜZENLEME" gerekçesi ile açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, açılan davayı reddeden Danıştay Onbirinci Dairesinin 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararı onadı.

Ek ders nedir?

Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar. .