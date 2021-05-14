Bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı? Seyahat yasağı bitti mi?

Bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı? Artan korona virüs vaka sayılarının 5 bin seviyelerine kadar çekip yasa daha huzurlu ve güvenli giriş yapmak için ülke genelinde tam kapanma uygulamasına gidilmesine karar verildi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanmanın 17 Mayıs'ta biteceği açıklandı. Tam kapanma ile seyahat yasağı kısıtlaması da getirildi. Peki Seyahat yasağı bitti mi? Bayram sonrası memleketlerinden ve tatilden dönecek olan bayramdan sonra seyahat kısıtlaması olacak mı sorusunu sormaya başladı. 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağının bayram sonrasında uzaması gündeme gelebilir. 17 Mayıs'tan sonra kademli normalleşmede bir süre daha seyahat yasağı uygulaması olabilir.

Bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı? Artan korona virüs vaka sayılarının 5 bin seviyelerine kadar çekip yasa daha huzurlu ve güvenli giriş yapmak için ülke genelinde tam kapanma uygulamasına gidilmesine karar verildi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanmanın 17 Mayıs'ta biteceği açıklandı. Tam kapanma ile seyahat yasağı kısıtlaması da getirildi. Peki Seyahat yasağı bitti mi? Bayram sonrası memleketlerinden ve tatilden dönecek olan bayramdan sonra seyahat kısıtlaması olacak mı sorusunu sormaya başladı. 17 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağının bayram sonrasında uzaması gündeme gelebilir. 17 Mayıs'tan sonra kademli normalleşmede bir süre daha seyahat yasağı uygulaması olabilir.

Tam kapanma ile birlikte illerin tamamında sokağa çıkma yasağı ve seyehat yasağı uygulandı. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşların şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyeceği belirtildi. Tam kapanmada 19 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine akın etti. Tam kapanma bitince dönme planı yapanlar bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı sorusunu araştırmaya başladı. Peki şehirler arası seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma tedbirleri 17 Mayıs saat 05.00'te sona ereceği açıklanmıştı. 17 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ve seyahat ysağının da sona ereceği açıklanmıştı. Ancak yeni yapılan açıklamalara göre tam kapanma tedbilreinden sonra kademeli normalleşmeye geçileceği belirtildi. Durum böyle olunca kademeli normalleşmede seyahat yasağının olup olmayacağı merak edilir oldu. Kademeli normalleşme ile bir süre daha seyahat yasaklarına devam edilmesi gündeme gelebilir. Kabine Toplantısı sonrasında alınacak yeni kararlar duyurulacak.

Seyahat yasağı bitti mi?

19 gün boyunca tam kapanma ile birlikte ülke genelinde seyahat kısıtlaması uygulanıyordu. 17 Mayıs ile biteceği açıklanan tam kapanmada seyahat yasağının da ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki seyahat yasağı bitti mi? Seyahat yasağı şu anda bitmiş değil. 17 Mayıs'tan sonra alınacak yeni kararlar doğrultusunda seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı da belli olacak.

Erdoğan'dan 17 Mayıs sonrası için açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programında yaptığı açıklamada 17 Mayıs sonrası döneme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum." demişti.

Kabine Toplantısı ne zaman?

17 Mayıs sonrası dönemde uygulanacak yeni kuralların açıklanacağı Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak. Kabine Toplantısı, daha önce yapılmış olan açıklamaya göre 2 haftada bir gerçekleşiyordu. En son 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısının, 15 gün sonrası olan 10-11 Mayıs tarihinde yapılması öngörülüyordu. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının bir hafta ertelemeli yapılması da ihtimaller arasında yer alıyor. MEB 17 Mayıs'ta yapılacak yüz yüze eğitimleri ertelemesinin ardından Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs'ta yapılacağı ihtimalleri de güçlendi.

Seyahat yasağından kimler mauf?

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

* Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

* Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

* ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

* Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

* Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

* Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

* Yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

* Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecek.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.