Bayramda sağlık ocakları açık mı? 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları açık mı?

Tam kapanma dönemine denk gelen ve 9 gün olarak ilan edilen ramazan bayramı süresince sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle korona virüs aşı randevusu olanlar bayramda sağlık ocakları açık mı sorusunu soruyor. Bayram haftasında 10-11 ve 12 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı? Peki 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocaklarında aşı randevusu olanlar ne yapacak? Bayram haftasında sağlık ocakları korona aşısı yapmaya devam edecek mi? Sağlık ocakları bayramda aşı yapacak mı?

Tam kapanma dönemine denk gelen ve 9 gün olarak ilan edilen ramazan bayramı süresince sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle korona virüs aşı randevusu olanlar bayramda sağlık ocakları açık mı sorusunu soruyor. Bayram haftasında 10-11 ve 12 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı? Peki 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocaklarında aşı randevusu olanlar ne yapacak? Bayram haftasında sağlık ocakları korona aşısı yapmaya devam edecek mi? Sağlık ocakları bayramda aşı yapacak mı?

Bayram haftasında sağlık ocaklarında aşı randevusu olanlar sağlık ocaklarının açık olup olmayacağımı merak ediyordu. Sağlık Bakanlığı 13, 14 ve 15 Mayıs'ta sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı konusundaki soru işaretlerini giderek bir açıklama yaptı. Peki bayramda sağlık ocaklarında aşı randevusu olanlar ne yapacak? Bayram haftasında sağlık ocakları korona aşısı yapmaya devam edecek mi?

Bayramda sağlık ocaklarında aşı randevusu olanlar ne yapacak?

Bilindiği üzere alınan karar doğrultusunda 10-11-12 Mayıs tarihleri resmi tatil ilan edilmişti. Bu karar ile sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezi) açık olup olmayacağı tartışmalara neden olmuştu. Açıklama ile sağlık ocaklarının 10-11-12 Mayıs tarihlerinde faaliyet gösterip göstermemesi, aile hekimlerinin inisiyatifine bırakıldı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" denildi.

Bayramda sağlık ocakları açık mı?

Vatandaşların sağlık sorunları konusunda hastanelerden bile sık gittiği sağlık ocaklarının bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle korona virüs döneminde sağlık ocaklarının açık olmasını isteyen vatandaşlar 13,14 ve 15 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı diye araştırmaya başladı. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 13,14 ve 15 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.

Sağlık Ocakları ne zaman açılacak?

Sağlık Ocakları Ramazan Bayramı'ndan sonra yani 17 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak.

Sağlık ocakları bayramda aşı yapacak mı?

Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda üç gün sürecek. Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.