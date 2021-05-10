Korona virüs vaka sayılarını aşağı çekmek için uygulanan tam kapanma Ramazan bayramı tatilini de içine alacak şekilde 17 mayısta son bulacak. Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklandı. Sağlık ocaklarının da bayram haftasında açık olup olmayacağı aile hekimlerinin insiyatifine bırakıldı. Peki bayramda sağlık ocağı aşı randevusu olanlar ne yapacak? Sağlık ocakları 13, 14 ve 15 mayısta aşı yapacak mı? Bayramda Aile Sağlığı Merkezi (sağlık ocakları) aşı yapacak mı? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda kapalı olursa Covid-19 aşı randevuları ne olacak? 10 Mayıs, 11 Mayıs ve 12 Mayıs'ta sağlık ocakları aşı yapacak mı?

Korona virüs vaka sayılarını aşağı çekmek için uygulanan tam kapanma Ramazan bayramı tatilini de içine alacak şekilde 17 mayısta son bulacak. Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklandı. Sağlık ocaklarının da bayram haftasında açık olup olmayacağı aile hekimlerinin insiyatifine bırakıldı. Peki bayramda sağlık ocağı aşı randevusu olanlar ne yapacak? Sağlık ocakları 13, 14 ve 15 mayısta aşı yapacak mı? Bayramda Aile Sağlığı Merkezi (sağlık ocakları) aşı yapacak mı? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda kapalı olursa Covid-19 aşı randevuları ne olacak? 10 Mayıs, 11 Mayıs ve 12 Mayıs'ta sağlık ocakları aşı yapacak mı?

Bayram tatilinin 9 gün olduğu açıklanmıştı. Açıklamanın ardından sağlık ocaklarında aşı randevusu olanlar sağlık ocaklarının açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bayram haftasında (10-11-12 Mayıs) sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı ile ilgili açıklama geldi.

Bayramda sağlık ocağı aşı randevusu olanlar ne yapacak?

Bilindiği üzere alınan karar doğrultusunda 10-11-12 Mayıs tarihleri resmi tatil ilan edilmişti. Bu karar ile sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezi) açık olup olmayacağı tartışmalara neden olmuştu. Açıklama ile sağlık ocaklarının 10-11-12 Mayıs tarihlerinde faaliyet gösterip göstermemesi, aile hekimlerinin inisiyatifine bırakıldı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" denildi.

Sağlık ocakları 13, 14 ve 15 mayısta aşı yapacak mı?

Vatandaşların sağlık sorunları konusunda hastanelerden bile sık gittiği sağlık ocaklarının bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle korona virüs döneminde sağlık ocaklarının açık olmasını isteyen vatandaşlar 13,14 ve 15 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı diye araştırmaya başladı. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 13,14 ve 15 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.

Sağlık ocakları bayramda aşı yapacak mı?

Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.

Sağlık Ocakları ne zaman açılacak?

Sağlık Ocakları Ramazan Bayramı'ndan sonra yani 17 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda üç gün sürecek. Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.