Bayramda mezar ziyaretleri serbest mi? Bayramın 1. günü mezarlıklar açık mı?

Ramazan bayramında ölmüşlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tam kapanma tedbirleri kapsamında bunun mümkün olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Mezar ziyareti için plan yapanlar Bayramda mezar ziyaretleri serbest mi yoksa yasak mı sorusunu sormaya başladı. Peki bayramın 1. günü mezarlıklar açık mı? Mezarlıklar bayramda ziyarete açık mı? İçişleri Bakanlığı yayınladığı “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” başlıklı genelge ile mezarlık ziyaretleri ile ilgili detay verdi ve şehit ailelerinin mezar ziyaretleri konusunda muaf olduğu açıklandı. Peki bayramın 2. ve 3. günü mezarlık ziyaretleri serbest mi?

Ramazan bayramında ölmüşlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tam kapanma tedbirleri kapsamında bunun mümkün olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Mezar ziyareti için plan yapanlar Bayramda mezar ziyaretleri serbest mi yoksa yasak mı sorusunu sormaya başladı. Peki bayramın 1. günü mezarlıklar açık mı? Mezarlıklar bayramda ziyarete açık mı? İçişleri Bakanlığı yayınladığı “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” başlıklı genelge ile mezarlık ziyaretleri ile ilgili detay verdi ve şehit ailelerinin mezar ziyaretleri konusunda muaf olduğu açıklandı. Peki bayramın 2. ve 3. günü mezarlık ziyaretleri serbest mi?

Tam kapanma süreci iöinde buruk olarak karşılayacağımız ramazan byramında mezarlıkların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayramda ölmüşlerinin mezarlarını ziyaret etmek isteyenler bayramda mezar ziyaretleri serbest mi, bayramda mezarlıklar açık mı gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

Bayramda mezar ziyaretleri serbest mi?

Şunu belirtmekte fayda var; Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer kurallar bayram günleri için de geçerli olacak. Dolayısıyla bayram ziyaretlerinin serbest olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Evlerine en yakın olan mezarlığa gitmenin de serbest olup olmadığına dair bir gelişme yok. Kabir ziyareti yasağı bayramda da geçerli olacak.

Bayramın 1. günü mezarlıklar açık mı?

Ramazan bayramının 1. günü ya da diğer günlerde mezarlık ziyaretlerinin açık olacağına dair bir açıklama gelmedi. Sadece şehit aileleri bayramın birinci günü şehitlik ziyaretleri tam kapanma kısıtlamalarından muaf tutuldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan şehitlik ziyaretlerine ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede şehit ailelerine bayramın birinci günü için şehitlikleri ziyaret etme imkanı sağlandı. Genelge ile şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

Mezar ziyaretinin önemi

* Kabir Ziyareti, erkek ve kadın Müslümanlar için menduptur. Hz. Peygamber, henüz kader inancının kökleşmediği ve cahiliye alışkanlıklarını n devam ettiği dönemde kabir ziyaretini bir ara yasaklamış, ancak bunu daha sonra serbest bırakmıştır. Hadiste şöyle buyrulur: "Size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz” (Müslim, Cenâiz – 106)

* Rasülullah (s.a.v), "Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirleri ziyaret, size ahreti hatırlatır” buyurmuştur (İbn Mâce, Cenâiz – 47).

* Bu bakımdan mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölünün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması Dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Ancak, kabir ve türbe ziyaretlerinde İslâm'ın özüne ve tevhit anlayışına ters düşen, itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Bilhassa türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek, ilâhî kudretlerinin olduğuna inanmak, onlardan yardım dilemek tevhit dini olan İslâm'la bağdaştırılamaz.

* Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahreti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.