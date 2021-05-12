Bayramda marketler kapalı mı? ŞOK-A101-BİM bayramda kaça kadar açık?

Ramazan bayramı bu yıl 13-14 ve 15 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma tedbirleri ile kutlanacak. Ramazan bayramında alışveriş yaşmak isteyenler de bayramda marketler kapalı mı sorusunu sormaya başladı. Tam kapanma yasakları nedeniyle marketlerin de çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. Zincir marketler pazar günü kapalı olup hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık oluyordu. Peki ŞOK-A101-BİM bayramda kaça kadar açık? Bayramda marketler kaça kadar açık olacak? Bayramda marketler kaç gün kapalı?

Ramazan bayramı bu yıl 13-14 ve 15 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma tedbirleri ile kutlanacak. Ramazan bayramında alışveriş yaşmak isteyenler de bayramda marketler kapalı mı sorusunu sormaya başladı. Tam kapanma yasakları nedeniyle marketlerin de çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. Zincir marketler pazar günü kapalı olup hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık oluyordu. Peki ŞOK-A101-BİM bayramda kaça kadar açık? Bayramda marketler kaça kadar açık olacak? Bayramda marketler kaç gün kapalı?

Önce kısmi kapanma, ardından da tam kağanma ile geçirdiğimiz bereket ve yardımlaşma ayı ramazanın sonuna gelindi. Ramazan bayramı arefesinde marketlerin durumu da merak ediliyor. Alışverişlerini yapmayanlar bayramıda marketler kapalı mı yoksa açık mı sorusunu sormaya başladı.

Bayramda marketler kapalı mı?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Bayrdamda marketler açık olacak. Ancak bazı marketler bulundukları bölgeye göre nöbet sistemi ile çalışıyor. Yani bir bölgede bir mağaza açık olurken diğerleri bayram nedeniyle kapalı olabilir. Bayramda hangi marketlerin açık hangisinin kapalı olduğunu market camlarına asılan bilgi afişlerinden de öğrenebilirsiniz.

Bayramda marketler kaça kadar açık?

Ramazan ayında geçerli olan market çalışma saatleri razaman bayramı için de geçerli. Marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Marketler izin sistemini bölgesindeki diğer marketlere göre ayarlıyor. Hangi marketin açık hangisinin kapalı olduğu market önlerinde olan bilgilendirme afişlerinden öğrenilebilir.

ŞOK-A101-BİM bayramda kaça kadar açık?

Zincir marketlerin (ŞOK-A101-BİM) bayramda açık olup olmayacağı da merak edilen bir başka konu. Zincir marketler bayramda açık olacak. İşte zincir marketlerin çalışma saateri.

Hafta içi A101 kaçta kapanıyor?

A101 kaça kadar açık sorusu markete gitmek için evden çıkmak üzere olan vatandaşlar tarafından internette oldukça fazla araştırılıyor. Hafta içi A101 saat 10:00'da açılıyor ve 17:00'de kapanıyor.

Hafta sonu A101 kaçta kapanıyor?

A101 hafta sonu pazar ise kapalı.

Hafta içi BİM kaçta kapanıyor?

BİM hafta içi kaça kadar açık sorusu markete gitmek için evden çıkmak üzere olan vatandaşlar tarafından internette oldukça fazla araştırılıyor. Hafta içi BİM saat 10:00'da açılıyor ve 17:00'de kapanıyor.

Hafta sonu BİM kaçta kapanıyor?

BİM hafta sonu pazar ise kapalı.

Hafta içi ŞOK kaçta kapanıyor?

ŞOK kaça kadar açık ? Hafta içi ŞOK saat 10:00'da açılıyor ve 17:00'de kapanıyor.

Hafta sonu ŞOK kaçta kapanıyor?

ŞOK hafta sonu pazar ise kapalı.

Marketlere kalabalık gidilmesi yasak

Genelgede dikkat çeken detaylardan bir tanesi de marketlerle ilgili. "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımının önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak" denilen ilgili maddede, parantez içerisinde "Markete ailece gidilmesi gibi" ifadesi de yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.