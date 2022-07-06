Bayramda köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda köprü bedava mı?

Bayramda köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramında köprü ve otoyolların ücretli olup olmadığı merak konusu oldu. Kurban Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda köprü bedava mı? İşte detaylar...

Bayramda köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramında köprü ve otoyolların ücretli olup olmadığı merak konusu oldu. Kurban Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda köprü bedava mı? İşte detaylar...

Bayramda köprüler ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Bayramda aynı kararla toplu taşımanın da ücretsiz olacağı duyuruldu.

9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar olan süreçte toplu taşımalar ücretsiz olarak görev yapacaklar.