Bayramda İstanbul'da hava nasıl? 2 Mayıs-3 Mayıs-4 Mayıs İstanbul'da hava güneşli mi? Bayramda İstanbul'da yağmur var mı? Bayramın birinci günü hava nasıl?

Bayramda İstanbul'da hava nasıl? 2 Mayı-3 Mayıs-4 Mayıs İstanbul'da hava güneşli mi? Bayramda İstanbul'da yağmur var mı? Bayramın birinci günü hava nasıl? Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını şimdiden yapmaya başladı. Tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler bayramda hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul'da 2 Mayıs Pazartesi gününden itibaren havaların serinleyeceği açıklandı. Bayram günü İstanbul'da yağmur beklenmiyor ancak hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş olacak.

Bayramda İstanbul'da hava nasıl? 2 Mayı-3 Mayıs-4 Mayıs İstanbul'da hava güneşli mi? Bayramda İstanbul'da yağmur var mı? Bayramın birinci günü hava nasıl? Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını şimdiden yapmaya başladı. Tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler bayramda hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul'da 2 Mayıs Pazartesi gününden itibaren havaların serinleyeceği açıklandı. Bayram günü İstanbul'da yağmur beklenmiyor ancak hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş olacak.

Ramazan bayramı için hazırlıklar başladı. Memlekletlerine gitmek üzere bavul hazırlayanlar memleketlerindeki hava durumuna göre kıyafetlerini seçiyor. Ramazan bayramı tatili 29 Nisan Cuma günü başlayacak ve 5 Mayıs Perşembe günü sona erecek. 5 günlük bayram tatilini İstanbul'da geçiricek olan vatandaşlar İstanbul hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte 2-3-4 Mayıs Ramazan bayramı İstanbul hava durumu...

Bayramda İstanbul'da hava nasıl?

Bayramda İstanbul'da havaların nasıl olacağını milyonlarca kişi merak ediyor. Meteoroloji'den İstanbul'da bayram geçirecekler için uyarı geldi. Ramazan bayramında yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Ancak İstanbul'da 2 Mayıs pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları bir miktar düşecek.

2 Mayıs-3 Mayıs-4 Mayıs İstanbul'da hava güneşli mi?

İstanbul'da 2 Mayıs-3 Mayıs-4 Mayıs günlerinde havalar bir miktar serin olacak. Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler serin havalara karşı hazırlıklı olamasında fayda var. İstanbul'da bayramın birinci günü hava sıcaklıkları en yüksek 19 derece civarında olacak.

Bayramda İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul'da bayramda serin havalar etkili olacak. İstanbul'da bayram süresinde yağmur yağması beklenmiyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği daha sonraki günler ise azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul kıyılarında bayram boyunca yer yer sis ve pus görülebilir.

İşte bayramda İstanbul hava durumu