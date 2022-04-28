Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
2022-04-28 08:38:51
Meteoroloji'nin haftalık hava tahmini raporuna göre hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği daha sonraki günler ise azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
1 MAYIS (ARİFE)
2 MAYIS (BAYRAMIN 1. GÜNÜ)
3 MAYIS (BAYRAMIN 2. GÜNÜ)
4 MAYIS (BAYRAMIN 3. GÜNÜ)
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