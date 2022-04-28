Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji'nin haftalık hava tahmini raporuna göre hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği daha sonraki günler ise azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

1 MAYIS (ARİFE)

2 MAYIS (BAYRAMIN 1. GÜNÜ)

3 MAYIS (BAYRAMIN 2. GÜNÜ)

4 MAYIS (BAYRAMIN 3. GÜNÜ)