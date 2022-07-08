Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak?

Bayram tatilinde araçla seyahat etmek isteyenlerin merak ettiği konular arasında bayram tatilinde hangi yol ve köprülerin ücretsiz olduğu konusu da var. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. İşte bayram tatilinde ücretsiz olan yol ve köprüler..

Kısa bir süre önce yapılan açıklamada bayram tatilinde otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Peki, bayram tatilinde hangi yol ve köprüler ücretsiz olacak?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün saat 00.00'da başlayan uygulama kapsamında, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Aynı şekilde KGM sorumluluğundaki İzmir Aydın, İzmir Çeşme, KGM Anadolu Otoyolu, KGM Çukurova Otoyolları gibi otoyollar ücretsiz olacak.

Ayrıca 9 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (Bu gece yarısı) başlayarak 12 Temmuz salı saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz.

Aynı şekilde 15 Temmuz cuma saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

Söz konusu otoyol ve köprülerle ilgili karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor.

Yani Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ücretsiz olmayacak.

YAP-İŞLET-DEVLET OTOYOL PROJELERİ HANGİLERİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sitesine göre Yap-İşlet-Devret modelindeki otoyollar şöyle:

GEBZE - ORHANGAZİ - İZMİR OTOYOLU ( İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DÂHİL )

) KUZEY MARMARA OTOYOLU ( 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DÂHİL ) ODAYERİ – PAŞAKÖY KESİMİ

) ODAYERİ – PAŞAKÖY KESİMİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KINALI - ODAYERİ KESİMİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KURTKÖY - AKYAZI KESİMİ

KINALI - TEKİRDAĞ - ÇANAKKALE OTOYOLU ( 1915 Çanakkale Köprüsü Dahil ) MALKARA - ÇANAKKALE KESİMİ

) MALKARA - ÇANAKKALE KESİMİ ANKARA - NİĞDE OTOYOLU

MENEMEN - ALİAĞA - ÇANDARLI OTOYOLU

AYDIN - DENİZLİ OTOYOLU

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) NAKKAŞ - BAŞAKŞEHİR (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL)

ÇEŞMELİ-ERDEMLİ - SİLİFKE - TAŞUCU OTOYOLU PROJESİ ÇEŞMELİ - KIZKALESİ KESİMİ

Kaynak:chip.com.tr

.