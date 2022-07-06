Bayramda Anadolu Otoyolu ücretsiz mi? Kurban bayramında Anadolu Otoyolu bedava mı? Avrupa Otoyolu-Anadolu Otoyolu parasız mı? Kurban bayramına sayıla saatler kala vatandaşlar 9 günlük tatilin keyfini çıkarmak için tatil planı yapmaya başladı. Bayramda memleketlerine gitmek isteyenler, gezmek isteyenler hangi yolların ücretsiz olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Türkiye'nin en yoğun ve en işlek yollarından biri olan Anadolu Otoyolu kurban bayramında bedava mı olacak?

Bayramda Anadolu Otoyolu ücretsiz mi? Kurban bayramında Anadolu Otoyolu bedava mı? Avrupa Otoyolu-Anadolu Otoyolu parasız mı? Kurban bayramına sayıla saatler kala vatandaşlar 9 günlük tatilin keyfini çıkarmak için tatil planı yapmaya başladı. Bayramda memleketlerine gitmek isteyenler, gezmek isteyenler hangi yolların ücretsiz olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Türkiye'nin en yoğun ve en işlek yollarından biri olan Anadolu Otoyolu kurban bayramında bedava mı olacak?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşları sevindiren açıklamayı yaptı. İsmailoğlu Kurban bayramında da devletin işlettiği yolların ücretsiz olacağını duyurdu. Peki her gün yüz binlerce aracın kullandığı İstanbul ve Anadolu'nun bağlantı yollarından olan Anadolu Yolu Kurban bayramında ücretsiz mi?

Bayramda Anadolu Otoyolu ücretsiz mi?

Bakan Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyollardan ücret alınmayacağını duyurdu. Bu açıklamaya istinaden Anadolu Otoyulu da bayram boyunca ücretsiz olacak.

Kurban bayramında Anadolu Otoyolu bedava mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

15 Temmuz şehitler Köprüsü ne zamana kadar ücretsiz?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Hangi yollar bayramda bedava?

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yoları dahil)

Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye'de şehir içi yollar hariç tüm karayollarından sorumlu olan kurumdur. Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde 1929 yılında Şose ve Köprüler Reisliği olarak kurulmuş, 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlıdır. .