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Bayram tatili 9 güne mi çıkarılıyor? Yarın kabine toplantısında belli olacak

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmadığı yarın yapılacak Kabine Toplantısı sonrası bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Kulislere göre ise Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak.

2 Saat Önce
2022-04-24 12:41:13
Bayram tatili 9 güne mi çıkarılıyor? Yarın kabine toplantısında belli olacak

Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın önemli başlıklarla toplanıyor. Kritik toplantıya ilişkin CNN Türk'ten çarpıcı bir haber geldi. Ramazan Bayramı tatili 9 güne mi çıkarılıyor? Sosyal medya günlerdir resmi yazışmalarda sistemin 5 ve 6 Mayıs tarihlerini de tatil olarak gösterdiği iddiasını konuşuyordu.

1 Mayıs arife iken, 2-3 ve 4 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı. Kamuda çalışanlar başta olmak üzere tüm çalışanlar ve işverenler 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Turizmciler ise tatilin 9 güne çıkarılarak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yabancı turist sayısındaki düşüşün yerli turistle kapatılmasını bekliyor.

Bayram Tatili 9 gün olacak mı?

Cumhurbaşkanı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündeminde bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ve iç-dış politikaya dair önemli konuların değerlendirmesi yapılacak. Ramazan bayramı tatili 3 gün sürecek ancak perşembe ve cuma günleri de eklenerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin karar toplantının ardından açıklanacak.

Mehmetçiğin PKK operasyonları masada

Diğer yandan Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştiği operasyonda son durum değerlendirilecek. Ayrınca terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında atılabilecek ek adımlar da kabinenin gündeminde olacak.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum

Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

Vaka sayılarındaki düşüş sonrası maske yasağı

Koronavirüs vaka sayıları ve vefat sayılarındaki düşüş de kabinede değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ertelenen Bilim Kurulu'nu Kabine öncesi toplayabileceği belirtiliyor. Bu durumda okular başta olmak üzere kapalı alanlar ve seyahatlerdeki maske yasağının kaldırılabileceği ifade ediliyor. .

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