Bayram İkramiyesi Ne Zaman Açıklanacak?

Ramazan Bayramı’nın başlamasına az bir süre kala bayram ikramiyeleriyle ilgili de sorular merak konusu oldu. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin detayların öğrenilmesi istenmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 2022 tatil ikramiyesinin açıklanması bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?