Bayram İkramiyesi Ne Zaman Açıklanacak?
Ramazan Bayramı’nın başlamasına az bir süre kala bayram ikramiyeleriyle ilgili de sorular merak konusu oldu. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin detayların öğrenilmesi istenmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 2022 tatil ikramiyesinin açıklanması bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
2022-04-11 17:57:07
Türkiye'de vatandaşları yakından ilgilendiren kararlar Bakanlar Kurulu toplantısı ile birlikte duyuruluyor. Özellikle gündem emekli bayram ikramiyesi bulunuyor. Yüksek enflasyon nedeniyle özellikle emekliler günlük ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor.
Kabine toplantısı, 12 Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. 15.00'te başlaması beklenen toplantı sonrasında yaklaşık olarak saat 19.00'da alınan kararların açıklanması bekleniyor.
Her bayram öncesi ödenen ve emeklilerin yüzünü güldüren bayram ikramiyesinin kaç lira olacağının toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor.
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