Bayram ikramiyesi ne kadar? 2022 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilik tatil ikramiyesi için geri sayım başladı. Kurban Bayramı öncesi dağıtılacak emekli tatil ikramiyesinin tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi 2-7 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bayram ikramiyesi 5-6 Temmuz'da SSK emeklilerine, 7 Temmuz'da Bağ-Kur emeklilerine ödenecek.