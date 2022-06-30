Bayram ikramiyesi ne kadar? 2022 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emeklilik tatil ikramiyesi için geri sayım başladı. Kurban Bayramı öncesi dağıtılacak emekli tatil ikramiyesinin tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi 2-7 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bayram ikramiyesi 5-6 Temmuz'da SSK emeklilerine, 7 Temmuz'da Bağ-Kur emeklilerine ödenecek.
2022-06-30 15:44:59
Bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği belirlendi. Kurban Bayramı Temmuz 2022'de gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe günü 8 Temmuz olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı öncesi hesaplara aktarılacağı belirtildi ve tarihler açıklandı.
SSK kapsamında gelir/aylık alıcıların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21, 5 Temmuz 2022 için; 22, 23, 24, 25, 26 olanlar için 6 Temmuz 2022
BAĞKUR kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,
(Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz; 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.
Ödemeler emeklilerin hesaplarına 1100 TL olarak yatırılacaktır.
YORUMLAR (0)