Bayram ikramiyesi 4000 TL mi oldu? Bayram ikramiyesine zam mı geldi? Bayram ikramiyesi 4 bin lira mı olacak? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak alacak. Dini bayramlarda alınan bayram ikramiyelerinin de yeni yılda zamlı olarak hesaplara yatması bekleniyor. Yüksek enflasyon karşısında eriyen bayram ikramiyelerinin 2022'de 4 bin TL olacağı iddia ediliyor.

Bayram ikramiyesi 4000 TL mi oldu? Bayram ikramiyesine zam mı geldi? Bayram ikramiyesi 4 bin lira mı olacak? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak alacak. Dini bayramlarda alınan bayram ikramiyelerinin de yeni yılda zamlı olarak hesaplara yatması bekleniyor. Yüksek enflasyon karşısında eriyen bayram ikramiyelerinin 2022'de 4 bin TL olacağı iddia ediliyor.

Emekliler 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak aldı. Emekli maaşları taban uygulaması 2500 lira olurken memur emeklileri de yeni yılda yüzde 30,95 oranında zam aldı. Milyonlarca memura her yıl iki defa ödenen bayram ikramiyelerine de zam yapılması bekleniyor. Enflasyon karşısında eriyen emekli ikramiyelleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır heyecanlandıran bir köşe yazısı yazdı.

Bayram ikramiyesi 4000 TL mi oldu?

Vatan yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır bayram ikramiyeleri ile ilgili öenmli bir yazı kaleme aldı. Nayır bayram ikramiyelerinin yüzde 100 artırılması için görüşmelerin başladığını belirtti. Şu anda bayram ikramiyeleri bin 100 TL olarka hesaplara yatıyor. İddia edildiği gibi bir düzenleme yapılırsa eğer bayram ikramiyeleri senelik 4 bin TL'ye çıkacak.

Bayram ikramiyesine zam mı geldi?

Bayram ikramiyeleri mevcut enflasyon koşulları altında eridi. Yıllar önce 1000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye çıkartılmıştı. Ancak emekliler bayram ikramiyesine ciddi bir iyileştirme yapılması talebinde. İddialara göre bayram ikramiyelerinde artış için görüşmeler başladı. Beklenen artış olursa Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL olmak üzere 4 bin TL emekli bayram ikramiyesi yüz binlerce kişinin hesabına yatacak?

Bayram ikramiyesi 4 bin lira mı olacak?

Bayram ikramiyisenin 4 bin TL olacağı iddiası yüz binlerce emekliyi heyecanlandırdı. Şu anda konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak bayram ikramiyelerinin güncelleneceği tahmin ediliyor. .