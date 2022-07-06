Bayram'da İstanbul'da hava nasıl olacak? İzmir-Ankara-Bursa'da Kurban bayramında hava yağmurlu mu, güneşli mi? Kurban Bayramına sayılı günler kala Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Yapılan değerlendirmeye göre ülkemizin büyük bir bölümünde Kurban Bayramında sağanak yağmur olacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da hava nasıl olacak?

Bayram'da İstanbul'da hava nasıl olacak? İzmir-Ankara-Bursa'da Kurban bayramında hava yağmurlu mu, güneşli mi? Kurban Bayramına sayılı günler kala Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Yapılan değerlendirmeye göre ülkemizin büyük bir bölümünde Kurban Bayramında sağanak yağmur olacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da hava nasıl olacak?

Kurban bayramı 9 Temmuz'da başlaycak. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için tatlı bir telaşa düşecek. Kurban bayramında havanın nasış olacağı da merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi. Son hava durumu raporuna göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 9 Temmuz tarihinde İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 23 ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da bayramda hava nasıl olacak?

Bayram'da İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Kurban bayramının 1. ve 2. günü İstanbul'da hava yağışlı olacak. Sağanak şeklinde olması beklenenen yağışlar nedeniyle vatandaşlar hazırlıklı olmalı.

İzmir-Ankara-Bursa'da Kurban bayramında hava yağmurlu mu, güneşli mi?

Yayınlanan hava durumu tahmin raporlarına göre bayramın ilk 2 günü olan 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde pek çok ilde şiddetli yağış bekleniyor. Bayramın ilk günü olan 9 Temmuz 'da 23 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Bu iller ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu olarak sıralanıyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sağanak yağmurun etkili olacağı il sayısı artıyor .Yoğun yağışlar yurdun Kuzey Batı ve Kuzey kesimlerinde etkili olacak.