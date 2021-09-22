Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar TB3 İHA projesine ilişkin detayları paylaştı. Katlanır kanatlara sahip olacağı ve kısa pistlerde kolayca kalkış ve iniş yapabileceği açıklanan Bayraktar TB3 İHA'ların Türkiye'nin denizlerdeki en büyük kozu olan TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlanacağı belirtildi. Vatandaşlar da Bayraktar TB3'ün özelliklerini araştırmaya başladı. Peki Bayraktar TB3 özellikleri nedir? Bayraktar TB3 İHA ne zaman üretilecek? Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te yaptığı bir sunumda tüm bu sorulara yanıt verdi.

Baykar Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar İHA konusuna Türkiye'ninn emin adımlarla yoluna devam ettiğini ve yeni ürünlerin üretilmesi için çalışmaların sürddüğünü açıkladı. TEKNOFEST'te bir sunum yapan Selçuk Bayraktar yeni İHA TB3 hakkında detayları paylaştı. Düşmana korku dosta güven veren açıklamalardan sonra vatandaşlar TB3'ün özelliklerini araştırmaya başladı. Peki Bayraktar TB3 özellikleri nedir? Bayraktar TB3 İHA ne zaman üretilecek?

Bayraktar TB3 özellikleri nedir?

Baykar Bayraktar TB3, Baykar Savunma tarafından üretilmesi planlanan üstün yeteneklere sahip yapay zeka sistemeleri ile donatılmış Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)'dır.

Bayraktar TB3 katlanabilir kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahiptir.

Baykar Bayraktar TB3, TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlanacaktır.

Bayraktar TB3 motorunun PD-170 veya türevi yerli motor olacağı tahmin ediliyor.

Selçuk Bayraktar motoru “Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru.” olarak lanse etti.

1200 kilogram civarında mühimmat taşıyabilecek.

Üretici: Baykar Savunma

Tasarımcı: Baykar Savunma AR-GE

TB3 İHA ne zaman üretilecek?

2022'de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023'e kadar da muharip insansız uçak sistemimiz yani insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Selçuk Bayraktar'dan TB3 açıklaması

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te yaptığı bir sunumda tüm bu sorulara yanıt verdi. Konuşmasının büyük bölümünü İHA'lara ayıran Selçuk Bayraktar TB3 İHA ile ilgli de detayları paylaştı. Selçuk Bayraktar açıklamasında şunları söyledi: Geleceğe baktığımızda önümüzde Bayraktar TB3 dediğimiz binlerce kilometreye uydu kontrolüyle gidebilen, Bayraktar TB2'nin biraz büyüğü bir anlamda Akıncı'nın da daha ufağı diyebileceğimiz gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkan ve dünyada pek benzeri olmayan bir silahlı insansız hava aracı sisteminden bahsediyoruz. Bayraktar TB3'te olan asıl muharebe sahasında devrim olacağını düşündüğümüz özelliği kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetinin olması. Bu iki platform Türkiye'de bulunan TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisine konuşlandığında nasıl ki Azerbaycan Tek Vatan Harekatı'nda SİHA'larımız tüm dünya tarafından muharebe doktrininde 'bu büyük bir paradigma dönüşümüdür' diye basına yansıdıysa bu platformlarla birlikte de muharebe sahasında büyük bir devrim olacağımızı öngörüyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.