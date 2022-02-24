Bayraktar TB2'lerin buluğu yer bombalandı mı ? Ukrayna İHA'ları imha mı edildi?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı hava ve kara harekatından görüntüler paylaşılmaya başlandı. Görüntülerin ardından birçok kişi Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı İHA'ların son durumunu merak ediyor. Bayraktar TB2'lerin buluğu yer bombalandı mı ? Ukrayna İHA'ları imha mı edildi? İşte detaylar...