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Bayraktar TB2'lerin buluğu yer bombalandı mı ? Ukrayna İHA'ları imha mı edildi?
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Bayraktar TB2'lerin buluğu yer bombalandı mı ? Ukrayna İHA'ları imha mı edildi?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı hava ve kara harekatından görüntüler paylaşılmaya başlandı. Görüntülerin ardından birçok kişi Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı İHA'ların son durumunu merak ediyor. Bayraktar TB2'lerin buluğu yer bombalandı mı ? Ukrayna İHA'ları imha mı edildi? İşte detaylar...

21 Dakika Önce
2022-02-24 17:47:28
Bayraktar TB2'lerin buluğu yer bombalandı mı ? Ukrayna İHA'ları imha mı edildi?

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahelesinin ardından sosyal medya platformu üzerinden birçok görüntü yayınlandı. Yayınlanan harekat görüntülerinin hızlı yayılmasının ardından birçok kişi Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı İHA'ların halen faaliyette olup olmadığı merak ediyor. Rusya'ya Odessa bölgesine yakın konumda olan askeri limanı bombaladı. Bombalamanın ardından yetkililer, Ukrayna halkına evlerinde çıkmamalarını tavsiye etti. Bölgedeki yaşayanların aktarımlarına göre Odessa limanı 30 dakika içinde kullanılmayacak hale getirildi.

Bayraktar TB2'lerin buluğu yer bombalandı mı ? Ukrayna İHA'ları imha mı edildi?

Rusya Devlet Ajansı (RIA)'nın iddiasına göre Ukrayna'ya ait 2 Bayraktar TB2 İHA düşürüldü.

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