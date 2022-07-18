Baykon MagicFORKS: Forkliftinizi tartım istasyonuna dönüştürün !

BAYKON yüksek kaliteli MagicFORKS ile forkliftinize Tartım, Etiketleme ve Veri yönetimi işlevlerini ekleyerek, onu bir tartım istasyonuna dönüştürebilirsiniz. Tamamen kablosuz tasarımı ile kolayca kurulabilir ve dakikalar içinde diğer bir forklifte taşınabilir.

BX07MD Terminal ile kullanıcıya özel tartım ekranı ve barkod seçenekli tartım etiketi tasarlanabilir. Tartım bilgileri 7” dokunmatik ekran, kablosuz barkod ya da RFID okuyucu ile kolaylıkla girilebilir. Terminal belleğine kayıt edilen bilgiler, elektronik dosya olarak ya da doğrudan anlık olarak ERP sistemine transfer edilebilir. Opsiyonel eğim sensörü ile ölçülen zemin açısı gösterilir ve zemin açısından kaynaklanacak yanlış ölçüm engellenir.

BAYKON MagicFORKS , 65 saat sürekli çalışma sağlayan paslanmaz Li-IoN bataryası, otomatik uyku ve batarya kapatma fonksiyonları ile desteklenen etkili güç yönetimi ile haftalar boyu şarj gerektirmeden kullanılabilir.

Tamamen Kablosuz

Hızlı ve kolay kurulum.

Bir forkliftten diğerine dakikalar için nakil.

Onaylı Class I, Bluetooth 2.1 + EDR kablosuz teknoloji.

Esnek Tartım İşlemi

Kullanıcı tanımlı tartım menüsü, etiket ve rapor.

Seri ve üst üste tartım ve toplam etiketi.

Çevre birimleri; Eğim ölçme sensörü, RFID/Barkod okuyucu, Yazıcı, Harici gösterge, Tepe lambası, USB Bellek.

Güçlü Veri Entegrasyonu

Web Service ile SQL sunucuya doğrudan anlık veri aktarımı.

Data Editor yazılımı ile PC'ye Excel dosya transferi.

USB belleğe Excel dosya transferi.

Etkili Güç Yönetimi

Kolayca çatala takılan paslanmaz Li-IoN batarya.

65 saat sürekli çalışma süresi.

Otomatik uyku ve batarya kapatma fonksiyonu ile haftalara varan şarj süresi.

Batarya şarj gösterimi.

Baykon Endüstriyel Tartım Sistemleri Transpalet Kantarları , Forklift Kantarları , İstif Makinesi ve Makaslı Platform Kantarlarını inceleyin. .