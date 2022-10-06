Bayındır hastanesi kapatıldı mı? Bayındır hastanesi kimin, yönetiminde kimler var?

Bayındır hastanesi kapatıldı mı? Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Bayındır hastanesi olayının detayları merak konusu oldu. Ortaya çıkan görüntülerin ardından birçok hasta ve hasta yakını başka hastaneye sevkleri talep etti. Peki ama hastane ne olacak, kapanacak mı? Bayındır hastanesi kimin, yönetiminde kimler var? İşte detaylar.

Bayındır hastanesi kapatıldı mı? Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Bayındır hastanesi olayının detayları merak konusu oldu. Ortaya çıkan görüntülerin ardından birçok hasta ve hasta yakını başka hastaneye sevkleri talep etti. Peki ama hastane ne olacak, kapanacak mı? Bayındır hastanesi kimin, yönetiminde kimler var? İşte detaylar.

Bayındır Hastanesinde ne oldu?

Özel Bayındır Hastanesi'nde kalan yaşlı hasta kadının görüntüleri, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bayındır Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip yüzüne para attığı görüntüler ortaya çıktı.

Videoa erkek sağlık çalışanı, hasta kadına; "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar." şeklinde cümleler kuruyor ve yüzüne para atıyor.

Bayındır hastanesi kapatıldı mı?

Görüntülerin ardından Sğlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, müfettişlerin görevlendirdiğini ve hastanenin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili; "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" açıklamasını yayımladı.

Bayındır hastanesi kimin, yönetiminde kimler var?

İçerenköy Bayındır hastanesi, Bayındır sağlık grubuna aittir. 15 Temmuz 1992 yılında kurulan hastane, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hizmet veriyor.

Hastanenin Bayındır Söğütözü Hastanesi, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır Levent Tıp Merkezi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Diş Klinikleri olmak üzere farklı şubeleri bulunuyor.

Hastanenin yönetiminde;

Ozan Gürsoy, Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Bozdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kıcalıoğlu,

Yönetim Kurulu Üyesi: Ergün Yorulmaz,

Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karayalçın, yer alıyor.

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