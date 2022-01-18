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TIMETURK / GENEL / Bayburt'ta okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Bayburt'ta okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Tüm ülkeyi etkisi altına alan kış şartlarından dolayısıyla çeşitli illerden eğitime ara verme haberleri gelmeye başladı. Gelen haberler arasında Bayburt içinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

36 Dakika Önce
2022-01-18 22:05:12
Bayburt'ta okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Akşam saatlerde iyice etkisini gösteren kış şartlarından sonra Kar ve tipi nedeniyle Bayburt Valiliği eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bayburt Valiliğince yapılan yazılı açıklamada yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Kar yağışı ve tipi, Bayburt- Araklı yolu ile Bayburt- Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti.
Polis ekipleri yüksek rakımlı güzergahları kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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