Batman namaz vakitleri nelerdir?
Namaz kılmak, Müslümanlara Allah tarafından emredilmiştir. Müslümanlar ise, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde 5 defa Allah’ın huzuruna gelmektedir. Her yerin bulunduğu konuma göre namaz vakitleri değişmektedir. Batman ilinde oturan kişiler namazlarını vaktinde kılabilmek için ezanın ne zaman okunduğunu araştırmakta. Peki, Batman’da ezan saatleri nelerdir?
2021-12-24 16:13:20
Batman imsak vakti ne zaman? Batman öğle namazı vakti ne zaman? Batman ikindi namazı vakti ne zaman? Batman akşam ezanı ne zaman okunuyor? Batman yatsı ezanı ne zaman okunuyor? Sorularını cevabı Batman ilinde oturan kişiler tarafından internet üzerinden merak ediliyor. İşte merak edilen haberin detayı…
Batman namaz vakitleri nelerdir?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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