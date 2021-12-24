Batman namaz vakitleri nelerdir?

Namaz kılmak, Müslümanlara Allah tarafından emredilmiştir. Müslümanlar ise, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde 5 defa Allah’ın huzuruna gelmektedir. Her yerin bulunduğu konuma göre namaz vakitleri değişmektedir. Batman ilinde oturan kişiler namazlarını vaktinde kılabilmek için ezanın ne zaman okunduğunu araştırmakta. Peki, Batman’da ezan saatleri nelerdir?