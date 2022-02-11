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TIMETURK / GENEL / Batman hava durumu (11 Şubat-12 Mart)

Batman hava durumu (11 Şubat-12 Mart)

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Batman ilinin, kuzey ve kuzeydoğusu yüksek, sarp ve dağlık olup güneyi ise dağlık ve engebelidir. Bu ilde Akdeniz ikliminin etkili olduğu görülmektedir. Batman ilinde oturan vatandaşlar bölgenin hava durumunu merak etmekte. Peki, Batman’da hava kaç derece?

19 Dakika Önce
2022-02-11 17:04:26
Batman hava durumu (11 Şubat-12 Mart)

Batman'da bugün hava güneşli mi? Batman'a yağmur ne zaman yağacak? Batman'da hava kaç derece? Soruları Batman'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Batman hava durumu

11 Şubat Cuma

Güneşli

13°

12 Şubat Cmt

Parçalı bulutlu

11°

13 Şubat Pazar

Parçalı bulutlu

13°

14 Şubat Pzt

Güneşli

13°

15 Şubat Salı

Parçalı bulutlu

12°

16 Şubat Çarşamba

Parçalı bulutlu

12°

17 Şubat Perşembe

Güneşli

12°

18 Şubat Cuma

Güneşli

16°

19 Şubat Cmt

Güneşli

15°

20 Şubat Pazar

Çoğunlukla güneşli

17°

21 Şub Pzt

Çok bulutlu

15°

22 Şub Sal

Hafif yağmur

15°

23 Şub Çar

Çoğunlukla güneşli

14°

24 Şub Per

Güneşli

15°

25 Şub Cum

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

26 Şub Cmt

Aralıklı yağış

27 Şub Paz

Hafif yağmur

28 Şub Pzt

Aralıklı yağış

10°

1 Mar Sal

Çoğunlukla güneşli

2 Mar Çar

Hafif yağmur

3 Mar Per

Çoğunlukla güneşli

10°

4 Mar Cum

Çoğunlukla güneşli

10°

5 Mar Cmt

Güneşli

6 Mar Paz

Güneşli

10°

7 Mar Pzt

Güneşli

11°

8 Mar Sal

Bulutlu

11°

9 Mar Çar

Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş

12°

10 Mar Per

Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli

14°

11 Mar Cum

Sağanak yağış

15°

12 Mar Cmt

Güneşli

14°

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