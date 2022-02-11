Batman hava durumu (11 Şubat-12 Mart)

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Batman ilinin, kuzey ve kuzeydoğusu yüksek, sarp ve dağlık olup güneyi ise dağlık ve engebelidir. Bu ilde Akdeniz ikliminin etkili olduğu görülmektedir. Batman ilinde oturan vatandaşlar bölgenin hava durumunu merak etmekte. Peki, Batman’da hava kaç derece?