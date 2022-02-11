Batman hava durumu (11 Şubat-12 Mart)
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Batman ilinin, kuzey ve kuzeydoğusu yüksek, sarp ve dağlık olup güneyi ise dağlık ve engebelidir. Bu ilde Akdeniz ikliminin etkili olduğu görülmektedir. Batman ilinde oturan vatandaşlar bölgenin hava durumunu merak etmekte. Peki, Batman’da hava kaç derece?
2022-02-11 17:04:26
Batman'da bugün hava güneşli mi? Batman'a yağmur ne zaman yağacak? Batman'da hava kaç derece? Soruları Batman'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Batman hava durumu
11 Şubat Cuma
Güneşli
13°
1°
12 Şubat Cmt
Parçalı bulutlu
11°
3°
13 Şubat Pazar
Parçalı bulutlu
13°
4°
14 Şubat Pzt
Güneşli
13°
6°
15 Şubat Salı
Parçalı bulutlu
12°
5°
16 Şubat Çarşamba
Parçalı bulutlu
12°
5°
17 Şubat Perşembe
Güneşli
12°
4°
18 Şubat Cuma
Güneşli
16°
4°
19 Şubat Cmt
Güneşli
15°
3°
20 Şubat Pazar
Çoğunlukla güneşli
17°
5°
21 Şub Pzt
Çok bulutlu
15°
5°
22 Şub Sal
Hafif yağmur
15°
5°
23 Şub Çar
Çoğunlukla güneşli
14°
4°
24 Şub Per
Güneşli
15°
5°
25 Şub Cum
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
9°
0°
26 Şub Cmt
Aralıklı yağış
9°
4°
27 Şub Paz
Hafif yağmur
9°
5°
28 Şub Pzt
Aralıklı yağış
10°
2°
1 Mar Sal
Çoğunlukla güneşli
9°
0°
2 Mar Çar
Hafif yağmur
9°
1°
3 Mar Per
Çoğunlukla güneşli
10°
1°
4 Mar Cum
Çoğunlukla güneşli
10°
0°
5 Mar Cmt
Güneşli
9°
0°
6 Mar Paz
Güneşli
10°
1°
7 Mar Pzt
Güneşli
11°
1°
8 Mar Sal
Bulutlu
11°
1°
9 Mar Çar
Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş
12°
2°
10 Mar Per
Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli
14°
4°
11 Mar Cum
Sağanak yağış
15°
3°
12 Mar Cmt
Güneşli
14°
4°
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