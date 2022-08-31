Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır?

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, genellikle sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle Yunanistan'da 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, virüsün belirtileri neler?

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsü vaka ve ölümlerinin arttığı belirtildi. İlk olarak 1937 yılında Uganda'da tespit edilen Batı Nil Virüsü'nün Yunanistan'da 123 yeni vakada tespit edildiği ve virüse bağlı 11 ölümün kaydedildiği bildirildi. Açıklamanın ardından Batı Nil Virüsü merak konusu olmaya başladı. Peki Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, virüsün belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Batı Nil Virüsü nedir?

Genellikle "Culex" sivrisineklerinin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'ne karşı koruyucu bir aşı bulunmamakla birlikte sivrisinek ısırıklarına karşı korunma önerilir. Batı Nil Virüsü vakaları çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da bulunur.

Batı Nil Virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır?

Bir kişinin enfekte bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra virüsün ilk belirtilerini göstermesinin yaklaşık 2 ila 15 gün sürdüğü bilinmektedir.

Çoğunlukla grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan Batı Nil Virüsü'nün semptomları arasında baş ağrısı ve sırt ağrısı, ani yüksek ateş, halsizlik, mide bulantısı, kusma, ishal, kas güçsüzlüğü, deri döküntüsü ve lenf bezlerinin aşırı şişmesi olduğu belirtiliyor.

İleri vakalarda ise semptomlar arasında, santral sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak uyuşukluk, boynu dik tutamama, zihin bulanıklığı, kas seyirmesi ve dışarıdan görülecek şekilde titreme, koma, konvülsiyon olarak bilinen geçici nörolojik işlev bozuklukları, menenjit, ensefalit, ataksi ve felç de görülebildiği bildiriliyor.

Uzmanlar özellikle 0-18 yaş arası çocukların cilt yüzeylerinde benekli kabarcık ve kızarıklıkların da sıklıkla görüldüğünü söylüyor. .