Basriko Extrait Aşk Parfümü, Standart Dışı Bir Koku Vadediyor

Standart dışı bir kokuya sahip olmak isteyenler için Basri Tokgöz tarafından özel olarak geliştirilen Basriko Extrait Aşk Parfümü, içeriği ve etkileyici esansıyla dikkat çekiyor.

Markanın kurucusu ve geliştiricisi Basri Tokgöz, Basriko Extrait Aşk Parfümü hakkında detayları paylaştı. Parfümün gelişim sürecinden içeriğine kadar detaylı bilgiler paylaşan Tokgöz, kokunun herkes tarafından beklentilerinden çok fazla beğenildiğini belirtti.

“İçeriğini Özel Olarak Geliştirdik”

Parfümün içeriği hakkında detaylı bilgiler aktaran Tokgöz; “Basriko Extrait Aşk Parfümünün içeriğini özel olarak geliştirdik. Parfümün içeriğini oluştururken birçok hususa özel olarak önem verdik ve kokunun kalıcılığını sağlamak için yoğun çalışmalar yürüttük.” İfadelerini kullandı.

“Gelişim Sürecinde Beklentilere Cevap Vermek En Temel Amacımız Oldu”

Parfümün gelişim sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Basri Tokgöz; “Gelişim sürecinde beklentilere cevap vermek, en temel amacımız oldu. Her zaman hoş kokunun çok iyi bir izlenim için en önemli etken olduğunu düşündüm. Basriko Extrait Aşk Parfümünün gelişim sürecinde de bu düşüncemizi merkeze aldık. Herkesin, diğerleri ile kurduğu ilişkilerde iz bırakması, kokusuyla kalıcı olması ve hoş bir izlenim oluşturması amaçlarıyla parfümün içeriğini dizayn ettik.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Gün Boyu Etkisini Sürdürüyor”

Basriko Extrait Aşk Parfümünün etkisi hakkında da bilgi veren Basri Tokgöz açıklamalarında; “Parfümlerden bir diğer önemli beklenti de gün boyu kalıcılık sunuyor olması. Basriko Extrait Aşk Parfümünün en dikkat çeken özelliği de tam olarak bu. Gün boyu etkisini sürdürüyor ve yoğun aromasıyla kalıcılık vadediyor. Parfümün gündelik yaşamın her alanında kullanılması mümkün. İş yaşamından özel toplantılara, gezilerden ilk buluşmalara kadar her şartta güvenle Basriko Extrait Aşk Parfümü kullanılabilir.” ifadelerine yer verdi.

“Parfüme Talep, Beklentilerimizin Üzerinde Oldu”

Basriko Extrait Aşk Parfümünün beklentilerinden daha yoğun bir ilgi gördüğüne dikkat çeken Basri Tokgöz; “Parfüme talep beklentilerimizin üzerinde oldu. Özellikle yakın çevremden parfümün kokusu hakkında çok yapıcı değerlendirmeler aldım. Ayrıca parfümü kullananların yorumları da bizi fazlasıyla mutlu etti. Beklentileri önemli ölçüde karşılayabildiğimizi ve kullanan herkesin karakteristik bir kokuya sahip olmalarını sağladığımızı düşünüyorum.” İfadeleriyle parfümün kullanıcılarda son derece beğeni topladığını belirtti.

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