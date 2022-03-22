THY EuroLeague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Maç saatinin yaklaşması ile birlikte birçok sporsever karşılaşmanın detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı nerede, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? I Baskonia – Fenerbahçe Beko CANLI... İşte detaylar...

THY EuroLeague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Maç saatinin yaklaşması ile birlikte birçok sporsever karşılaşmanın detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı nerede, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? I Baskonia – Fenerbahçe Beko CANLI... İşte detaylar...

BASKONİA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague 31.haftasında temsilcimiz Fenerbahçe 23 Mart Çarşamba günü İspanyol ekip Baskonia ile bir araya gelecek. 22:30'da başlayacak olan maç, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde Fernando Buesa Arena Stadyumu'nda oynanacak.

BASKONİA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK ? FENERBAHÇE BEKO MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

23 Mart Çarşamba günü Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı BeINSports Haber kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. BeINSport Haber kanalına, Kablo TV 223, Digiturk 83 numaralı kanallar üzerinden erişibilirsiniz. Ayrıca maçı Türksat 4A uydusu üzerinden (Frekans: 12379 Polarizasyon: Yatay (Horizontal) FEC: Otomatik) şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

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