Ünlü oyuncu Ezgi Mola İpek Er'e tecavüz davasından yargılanan Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden tepki göstermiş ve Musa Orhan'ın avukatı da Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Yaşanan son gelişmeye göre açılan dava basit yargılama usulü olarak görülecek. Peki Basit yargılama usulü nedir? Basit yargılama kimler için uygulanır?

Ünlü oyuncu Ezgi Mola İpek Er'e tecavüz davasından yargılanan Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden tepki göstermiş ve Musa Orhan'ın avukatı da Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Yaşanan son gelişmeye göre açılan dava basit yargılama usulü olarak görülecek. Peki Basit yargılama usulü nedir? Basit yargılama kimler için uygulanır?

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

Basit Yargılama Usulü Nedir?

Basit yargılama usulüne göre duruşma yapılmıyor. Yargılama, yazılı beyan ve yazılı savunma alınarak yapılıyor. Basit Yargılama Usulü 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun'un 251 ve 252. maddelerinde düzenlenmiştir.

Usulün Uygulanması İçin Genel Koşullar

Sadece adli para cezasının gerektiren suçlar,

Hapis cezaları bakımından ise Kanunda gösterilen soyut cezası iki yıl veya daha az süreli hapis cezaları

Adli para cezası ile birlikte veya adli para cezasının seçenek olarak uygulandığı hapis cezalarında ise yinesoyut cezanın iki yıl veya daha az süreli olduğu suç tiplerine basit muhakeme usulü uygulanabilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.