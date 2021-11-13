Başınız çok fazla terliyorsa vücudunuzda o vitamin eksik olabilir!

D vitamini eksikliğinde bütün vücudumuz olumsuz etkileniyor. Peki vücudumuzda D vitamininin eksik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Vücut D vitamini eksikliğinde hangi belirtileri gösteriyor? Sizler için bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik...



D vitamini, kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli vitamindir. Kas zayıflığına karşı vücudumuzu korur, kalp atışının düzenlenmesinde rol oynar, bağışıklık sistemini güçlendirir, tiroit fonksiyonlarında ve normal kan pıhtılaşmasında rol oynar.

D vitamini eksikliğinde vücudumuz ne gibi belirtiler gösterir?

Baş ve boyun terlemesi D vitamini eksikliğinin erken belirtilerinden biridir. Çünkü D vitamini eksikliği oluştuğu zaman vücut sıcaklığının artmasına sebep olur. Fakat bu artış, toksinlerin dışarı atılmasını sağlayan vücuda faydalı bir terleme değildir, D vitamini eksikliğini belli eden bir terlemedir. Ayrıca baş ve boyun bölgesinin aşırı terlemesi yalnızca yetişkinlerde değil çocuklarda da görülebilir.

D vitamini eksikliğinin bir diğer erken belirtisi ise depresyondur. Fakat bu sözünü ettiğimiz depresyon psikolojik olarak kabul edilen, uzun bir süre devam eden depresyon değildir. Halk arasında depresyon olarak anılan, olumsuz duyguların yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. Eğer kendinizi hiç sebepsiz bir şekilde mutsuz ve üzgün hissediyorsanız bunun sebebi D vitamini eksikliği olabilir. Çünkü beynin sağlıklı bir şekilde çalışması ve mutluluk hormonlarının düzenli bir şekilde salgılanması için D vitamini çok önemlidir ve eksikliğinde depresyonu tetikleyici bir etki oluşmasına neden olur.

D vitamini iskelet kaslarının sağlığını destekleyen bir vitamindir. Bu yüzden D vitamini eksikliği oluştuğu zaman kasların zayıflaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu da bize halsizlik olarak döner.

Kollarınızdaki bacaklarınızdaki kaslar kasılıyor, kramp giriyorsa bu da D vitamini eksikliğinin erken belirtilerinden biri olabilir.

Sırtınız, beliniz veya vücudunuzun başka bir bölümünde kemiklerinize kadar işleyen ağrılar varsa bu da D vitamini eksikliğinin erken belirtilerinden biri olabilir.

Sindirim ve boşaltım sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan D vitaminin eksikliği durumunda ortaya ishal sorunu da çıkabilir.

Eğer çocuğunuz veya siz sürekli grip, nezle oluyorsanız ve olduğunuzda iyileşme süreciniz çok zaman alıyorsa D vitamini yönünden takviye almanız gerekebilir.

Daha önceden hiç yaşamadığınız halde yüksek tansiyon sorunu yaşamaya başladıysanız mutlaka D vitamini eksikliğiniz olup olmadığını test ettirmelisiniz.

Vücudunuzda oluşan yaralar, çizikler, kesikler eskisine göre çok daha yavaş iyileşiyorsa D vitamini eksikliği olduğunun bir göstergesi olabilir.

Saçlarınız her zamankinden çok daha fazla dökülmeye başladıysa da D vitamini eksikliğinden şüphelenebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.