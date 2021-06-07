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Basında 'yapma veya 'çakma' koronavirüs tartışması

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'Elimizde net ve açık bir bilgi yok. Yok ama son günlerde bu belalı virüsün 'yapma' veya 'çakma' olabileceğini düşünenlerin sayısı bir hayli arttı. İtiraf edeyim bu düşünce daha doğrusu şüphe bende de var' dedi.

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Google News - Timeturk
07.06.2021 09:26:01
Basında 'yapma veya 'çakma' koronavirüs tartışması

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs'ün kaynağına ilişkin olarak, "Elimizde net ve açık bir bilgi yok. Yok ama son günlerde bu belalı virüsün 'yapma' veya 'çakma' olabileceğini düşünenlerin sayısı bir hayli arttı. İtiraf edeyim bu düşünce daha doğrusu şüphe bende de var" dedi.

Müftüoğlu, "CDC/HASTALIK Kontrol ve Önleme Merkezi ABD'nin en önemli sağlık kurumlarından biri. Bu kurumun önceki başkanlarından Robert Redfield, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 'Koronavirüsün laboratuvar kaynaklı olabileceğini ileri sürdüğüm için ölüm tehditleri aldım. Bu tehditler son günlerde daha da arttı. Daha da önemlisi bilim âleminden de adeta dışlandım' dedi. Bilindiği gibi Robert Redfield salgının başından bu yana ısrarla yeni koronavirüsün 'laboratuvar yapımı' olabileceğini ileri sürüyor. Bu düşüncesini Mart 2020'de CNN'e verdiği bir röportajda da açıklamış ve bu virüsün büyük bir olasılıkla 'Üretildiği laboratuvardan kaçtığını (!)' ileri sürmüştü. Dr. Redfield bu iddiasını hâlâ kararlılıkla sürdürüyor. Dikkate almamak doğru olmaz" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu şöyle devam etti:

"Anthony Fauci, CDC'nin şimdiki başkanı. Uzun yıllardır, neredeyse taa Reagan'dan bu yana ABD başkanlarına sağlık danışmanlığı da yapıyor. Bugüne kadar çalıştığı başkanlardan sadece Trump'la fikirleri pek uyuşmadı. Ama o kadar güçlü ve güvenilir ki onu -çok istemesine rağmen- eski başkan Trump bile görevden alamadı.

Yeni başkan Biden'ın ilk işi ise Fauci'nin göreve devam edeceğini açıklamak oldu. Kısacası Dr. Fauci mühim bir adam, önemli ve tecrübeli bir biliminsanı. Fauci de salgının başından bu yana virüsün kaynağı konusunda kararsız bir tutum içinde. Ne var ki geçtiğimiz günlerde ABD'nin saygın gazetelerinden The Wall Street Journal'da yayımlanan ve 'virüsün yapay olabileceği'ni düşündüren o önemli haberden sonra Dr. Fauci'nin e-postaları da dolaşıma giriverdi.

Fauci e-posta yoluyla yaptığı yazışmalardan birinde kendisine 'Virüsün Çin'in önemli biyoteknoloji bölgelerinden biri sayılan Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı var mı?' diye soran bir meslektaşına 'Hayır!' demek yerine yuvarlak ifadelerle yanıt veriyordu. Yine bir başka meslektaşının 'Bu virüs tasarlanmış bir virüs olabilir mi?' sorusunu da 'Sizi yakında arayacağım' diyerek geçiştirmişti. Gelişmeler, bilim çevrelerinde, Dr. Fauci'nin yeni koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığı iddiasını 'örtbas ettiği' düşüncesini güçlendirmeye devam ediyor. Peki, netice? Netice mi?

Bu belalı virüsün laboratuvarda üretildiğini ileri süren 'LABORATUVAR TEORİSİ' son günlerde yeniden ve daha çok gündeme geldi, daha çok ön plana çıktı. Dr. Fauci de son zamanlarda 'yeni Koronavirüs'ün doğal yollardan çıktığına yeterince ikna olmadığını' söylemeye başladı. Anlaşılan o ki şimdi o da bu virüsün 'YAPMA VE ÇAKMA BİR VİRÜS' olabileceği ihtimalini yeniden değerlendiriyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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