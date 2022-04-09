Başarı ile ulaşıldı! Uzaya gitmek kişi başı ne kadardır? Uzaya gitmek için şartlar nelerdir?

Axiom Space ve NASA iş birliği ile gerçekleştirilen ilk sivil Uluslararası Uzay İstasyonu'da mürettebatlı uzay uçuşu bugün gerçekleşti. Güvenli bir şekilde araştırma platformuna ulaşan araç sonrası birçok kullanıcı uzaya gitmenin maliyetinin ne olduğunu merak ediyor. Peki, Uzaya gitmek kişi başı ne kadardır? Uzaya gitmek için şartlar nelerdir?

Axiom Space ve NASA iş birliği ile gerçekleştirilen ilk sivil Uluslararası Uzay İstasyonu'da mürettebatlı uzay uçuşu bugün gerçekleşti. Güvenli bir şekilde araştırma platformuna ulaşan araç sonrası birçok kullanıcı uzaya gitmenin maliyetinin ne olduğunu merak ediyor. Peki, Uzaya gitmek kişi başı ne kadardır? Uzaya gitmek için şartlar nelerdir?

Kanadalı yatırımcı ve hayırsever Mark Pathy, ABD'li girişimci Larry Connor ve eski İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Eytan Stibbe, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden bugün TSİ 16.17'de Uzay Araştırma Platformuna doğru harekete geçti. SpaceX Crew Dragon kapsülüyle gerçekleşen yolculukta emekli NASA astronotu Michael López-Alegría'nın da komutan olarak görev yaptığı açıklandı.

Axiom Space ve Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ilk kez tamamı sivil bir mürettebattan oluşan ilk uçuştaki yolcuları taşıyarak tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Kalkış anı NASA'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Binlerce kişinin takip ettiği canlı yayın, ABD'nin Florida kentinde gerçekleşti.

UZAY YOLCULUĞU YAPMAK NE KADARDIR?

Yolculuk, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başladı ve uluslararası Uzay İstasyonu'na güvenli bir şekilde inilmesiyle sona erdi. Tarihe geçen uzay yolculuğuna imza atan sivillerin bu seyahat için kişi başı 55 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. Bu rakam ise uçak içindeki kişilerin maliyetini hesapladığımızda 165 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, bu ücretin içinde uzay turistlerinin tüm ekipmanları, roket yolculuğu ve uzayda yiyecekleri yemekler de bulunuyor. Ekibin uzayda yaklaşık 8 gün geçirmesi planlanıyor. .