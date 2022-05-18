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Başakşehirli çevre gönüllüleri Şamlar’da atık topladı

Başakşehir Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için çevre gönüllüsü ilçe sakinleiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hikmet Uluğbay Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, Şamlar Tabiat Parkı’nda piknikçilerden geriye kalan atılar toplandı.

2 Saat Önce
2022-05-18 15:44:41
Başakşehirli çevre gönüllüleri Şamlar’da atık topladı

Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye ve Avrupa'ya örnek olan Başakşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmak için Başakşehirli çevre gönüllüleri ile birlikte Şamlar Tabiat Parkı'nda atık toplama etkinliği düzenledi. Hikmet Uluğbay Ortaokulu çevre kulübü öğrencileri ve çevre gönüllüleri ile birlikte Şamlar'da bir araya gelen belediye ekipleri, hafta sonu piknikçilerden geriye kalan atıkları topladı.

Başakgiller çocuklara eşlik etti

Çocuklara çevre bilinci aşılanması amaçlanan etkinlikte, piknikçilerin bıraktıkları atıklara da dikkat çekildi. Çocuklara “Sıfır Atık Güzel Gelecek” projesinin maskotları Başakgiller eşlik etti. Dönüştör Fikri, Başakcan, Süper Pati ve Hızlı, birlikte atık topladıkları çocuklara etkinlik sonunda geri dönüşüm malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler verdi. İlçe genelindeki okullarla birlikte gerçekleştirilecek atık toplama çalışmaları ile Başakşehirli çocuklara çevre bilinci aşılanması hedefleniyor.

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