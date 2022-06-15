Başakşehir yeni sağlık tesisi ile güç kazanıyor

Başakşehir, yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor. Güvercintepe Mahallesi’ne inşa edilen aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Tam donanımlı aile sağlığı merkezimizi kısa süre içerisinde komşularımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Yeni sağlık yatırımlarını hayata geçiren Başakşehir Belediyesi, Güvercintepe Semt Polikliniği'nin ardından, Güvercintepe Aile Sağlığı Merkezi için de çalışma başlattı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, şantiye alanını ziyaret ederek yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Proje alanında mimar ve mühendislerle bir araya gelen Başkan Kartoğlu yapılacak tesisin planlama ve inşaat aşamasında tüm detaylarıyla yakından ilgilendi.

“BAŞAKŞEHİRLİLER İSTEDİ, ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Etüt çalışmalarının ardından aile sağlığı merkezinin inşasına başladıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Komşularımız, yaptığımız istişarelerde, ‘Başkanım, biliyoruz aile sağlığı merkezleri sizin yetki alanınız dışında kalıyor. Ancak çalışma yapılmasını istiyoruz' yönünde talepte bulunuyorlardı. Biz de ilçemizdeki aile sağlığı merkezlerinin sayısını artırılması adına çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.

RAHAT VE KONFORLU HİZMET

Başkan Kartoğlu, Güvercintepe mahalle sakinlerinin kolay bir şekilde ulaşım sağlayacağı aile sağlığı merkezinin tam donanımlı olacağını söyledi. Merkezde ilk müdahale işlemlerinin de yapılacağının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Merkezimizde acil müdahale, aile planlaması, bebek izleme odası, laboratuvar ve 4 muayene odası yer alacak” dedi. Sağlıklı bir toplum için gerekli adımları atacaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, Başakşehirlilerin sağlık hizmetlerinden rahat ve konforlu bir şekilde faydalanmaları adına çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.

BAKMER'DE EĞİTİMLER TAMAMLANDI

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi BAKMER'in ilgiyle takip edilen manevi sohbet programı bir dönemi daha tamamladı. Sertifika töreni Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başakşehirli kadınların büyük ilgi gösterdiği seminerlerin sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşi Kübra Kartoğlu da katıldı. Seminer sonunda katılımcılara sertifikalarını veren Kübra Kartoğlu, Başakşehirli kadınlara ayrı ayrı teşekkür etti. Eğitimci Derya Pervanoğlu, düzenlenen seminerde insan ilişkilerinden aile hayatına kadar birçok konuyu ele alarak Başakşehirli kadınlara manevi destek sağladı. .