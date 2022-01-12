Başakşehir-Konyaspor maçı ne zamana ertelendi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Konyaspor'lu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin acısını yaşayan Konyaspor Süper Lig'de karşılaşacağı Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF aldığı kararı duyurdu. Süper Lig'de oynanacak Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Konyaspor'lu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin acısını yaşayan Konyaspor Süper Lig'de karşılaşacağı Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF aldığı kararı duyurdu. Süper Lig'de oynanacak Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Süper Lig'de oynanacak olan Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçının ertelenmesi için TFF'ye yapılan başvuru kabul edildi. Genç oyuncu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi üzerine yapılan başvuruya TFF olumlu yanıt verdi.

Başakşehir-Konyaspor maçı ne zamana ertelendi?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Konyaspor TFF'ye başvurmuştu

Konyasporlu genç futbolcu Ahmet Çalık'ın talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi spor camiasında yasa neden oldu. Konyaspor taraftarları da genç oyuncunun ani vefatı üzerine adeta şok geçirdi. Acı haber sonrası Konyaspor'dan flaş öneri geldi. Konyaspor Başakşehir ile oynanacak olan maçın ertelenmesini talep etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.