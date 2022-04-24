Başakşehir'e iki yeni millet bahçesi daha geliyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Güvercintepe ve Altınşehir mahallelerine kazandırılacak iki yeni millet bahçesini tanıttı. Başakşehir’deki millet bahçesi sayısının 7’ye ulaşacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Güvercintepe, Altınşehir ve Kayaşehir millet bahçelerimizi birbirine bağlayacağız. Toplam 470 bin metrekareyle, tüm vadiyi millet bahçesine dönüştüreceğiz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alan miktarını artırmak için yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor. Başakşehir Millet Bahçesi, Kayaşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi'nin bulunduğu yeşilin şehrinde, Çam ve Sakura Millet Bahçesi'nin ardından Güvercintepe Millet Bahçesi ve Altınşehir Millet Bahçesi'nde çalışmalara başlandı.

“Söz verdik, yapıyoruz”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçeye kazandırılacak iki yeni millet bahçesinde incelemelerde bulundu. Başakşehir'in dört bir yanını park ve yeşil alanlarla donatıp, millet bahçeleri ile taçlandırdıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Altınşehir ve Güvercintepe mahallelerindeki komşularımız bizden küçük parklar istedi. Komşularımıza küçük parkların yakışmayacağını ve onlara millet bahçelerinin yakışacağını söyledim. Söz verdiğimiz gibi iki mahallemizde, iki yeni millet bahçemizin daha çalışmalarına başladık” diye konuştu.

“Tüm vadiyi millet bahçesi yapacağız”

Tamamlandığında millet bahçelerinin toplam 120 bin metrekare büyüklüğünde olacağını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Millet bahçelerimiz tamamlandığında harika bir atmosfere sahip olacak. Kapalı ve açık spor sahaları, oyun, yürüyüş ve piknik alanları ile kaykay pisti de bulunacak. Hasanoğlu deresi çevresinde yapacağımız millet bahçelerimizi aynı zamanda 350 bin metrekare büyüklüğündeki Kayaşehir Millet Bahçemize de bağlayacağız. Böylece, tam 470 bin metrekarelik millet bahçesi ve 6 bin 300 metrelik bisiklet yoluna kavuşacağız. Tüm vadiyi millet bahçesi yapacağız” ifadelerini kullandı. .