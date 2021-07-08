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TIMETURK / GENEL / Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlama

Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlama

Başakşehir’de Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-07-08 10:08:36
Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlama

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Başakşehir'de Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C5 Blok'ta makine imalathanesinde çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan işçi Levent Uğur Vural (38), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede araştırma yaptı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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