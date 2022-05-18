Başakşehir’de engelli bireyler ve aileleri piknikte buluştu

Başakşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireyler ve aileleri için Şamlar Tabiat Parkı’nda piknik düzenledi. ‘Temsili Askerlik Uygulaması’ kapsamında Başakşehir’de yaşayan 5 engelli genç, Başkan Kartoğlu’ndan berat ve Türk bayrağı alarak Hasdal Kışlası’na yolcu edildi.

Başakşehir Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Şamlar Tabiat Parkı'nda düzenlediği piknikte engelli bireyler ve ailelerini bir araya geldi. İlçenin farklı noktalarından servislerle 5'inci Kapı'ya gelen ilçe sakinleri, birbirinden renkli etkinliklerde doyasıya eğlendi

BAŞKAN KARTOĞLU ÇOCUKLARLA EĞLENDİ

İlçe sakinlerinin yeşillikler içindeki keyifli pikniğine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Başkan Kartoğlu, Başakşehir'de yaşayan vatandaşlarla sohbet etti. Ardından çocuklarla oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar, piknikte animatör eşliğinde oyunlar oynadı ve şişme oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da yapıldı.

BAŞAKŞEHİR'İN 5 ASKERİ KIŞLADA

Öte yandan “Temsili Askerlik Uygulaması” kapsamında Başakşehirli 5 engelli genç, Başkan Kartoğlu'ndan berat ve Türk Bayrağı alarak Hasdal Kışlası'na yolcu edildi. Başakşehir'de yaşayan kadınlar, BAKMER'in diyetisyen, saç ve cilt analizi ile kendilerine vakit ayırdı. Pikniğe katılan ilçe sakinleri, doğayla baş başa keyifli gün için Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. .