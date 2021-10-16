CNN Türk'ün başarılı spikerlerinden Başak Şengül'ün kim olduğu internette oldukça sık araştırılıyor. CNN Türk te Akıl Çemberi programını sunan ve ağırladığı konukları ile birlikte gündem değerlendirmesi yapan Başak Şengül kimdir? Başak Şengül kaç yaşında, nereli?

CNN Türk'ün başarılı spikerlerinden Başak Şengül'ün kim olduğu internette oldukça sık araştırılıyor. CNN Türk te Akıl Çemberi programını sunan ve ağırladığı konukları ile birlikte gündem değerlendirmesi yapan Başak Şengül kimdir? Başak Şengül kaç yaşında, nereli?

Başak Şengül kimdir?

Başak Şengül 3 Eylül 1979 yılında dünyaya geldi. 2021 itibari ile 42 yaşında olan Başak Şengül başarılı spikerlik kariyerine CNN Türk ekranlarında devan ediyor.

Başak Şengül ortaöğretimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tamamlayarak lisans diplomasını aldı. Gazetecilik ve televizyonculuk hayatına 2000 yılında stajyer olarak adım attığı CNN Türk'te başladı.

Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra CNN Türkl'te muhabir olarak göreve başladı ve bu görevi 6 yıl sürdürdü.

2006 yılında CNN Türk'ün Gece Görüşü programını sunmaya başlayan Başak Şengül bu görevi 3 yıl devam ettirdi. Ardından CNN Türk'te 6 ay süreyle Farkında mısınız? programını hazırlayıp sundu.

2009 yılı başında kanaldan ayrılarak Haber Türk'e transfer olan Başak Şengü 2009 Eylül ayı itibarıyla yeniden CNN Türk'e döndü. CNN Türk'te gün içi haber kuşaklarında spikerlik görevini sürdürdü. Hafta içi her gün Bugün programının öğlen kuşağını sunmaktadır. Şu anda CNN Türk te Akıl Çemberi programını sunmaktadır.

CNN Türk nedir?

CNN Türk merkezi İstanbul'da olan haber kanalı.

Doğan Holding'e ait Eko TV'nin karasal yayın frekansından yayın hayatına başlayan CNN Türk yayın hayatına başladığı ilk dönemlerinde doğrudan İngilizce'den çevrilen bazı programlar yayınlamıştır. 1999-2006 arasında sağ alt köşeye başlamıştır. 2005-2008 yılları arasında yayın haklarını satın aldığı Formula 1'i yayınlamıştır. 2006-2010 arasında yerini sağ üst köşeye taşımıştır. 28 Ocak 2008'de karasal yayın frekanslarını TNT'ye bırakmıştır. Daha sonra TV5 kanalının karasal yayın lisansı satın alınıp CNN Türk yayını yeniden çatı antenlerine verilmiştir. CNN Türk 2010 yılında tüm CNN'ler gibi logosunu tekrar sağ alt köşeye taşımıştır. 17 Eylül 2012 tarihinde 16:9 yayın formatına geçmiştir.

6 Şubat 2020 tarihinde tarafsızlık ilkesine uymadığı ve iktidar yanlısı yayın yaptığı gerekçesiyle ana muhalefet partisi CHP tarafından kanala karşı boykot kararı alınmış, artık hiçbir partilinin kanalın yayınlarına çıkmayacağı açıklanmıştır. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Şubat 2020'de yayınlanması planlanan Tarafsız Bölge programına çıkmaktan vazgeçmiştir. 2 Ağustos 2021 saat 20:39'da logosu küçültülmüştür.

Kanal şu an sadece bazı şehirlerde karasal yayında olup ayrıca, KabloTV, Digiturk, tivibu, Turkcell TV+ ve D-Smart üzerinden yayınlarına devam etmektedir.

Kanal şu an Kanal D Haber ve CNN Türk Haber Merkezi olarak devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.