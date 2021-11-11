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Başak Demirtaş davasında flaş gelişme

Başak Demirtaş’a 'gerçeğe aykırı sağlık raporu aldığı' iddiasıyla açılan davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2 Saat Önce
2021-11-11 16:09:03
Başak Demirtaş davasında flaş gelişme

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a 'gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı' iddiasıyla Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Demirtaş'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada kararın hukuksuz olduğu belirtilerek, "Mahkeme, poliklinik defterinin aslının getirilerek incelenmesi yönünde karar vermiş ancak poliklinik kayıt defterinin aslı mahkemeye gönderilmemiştir. Gerçekler ortadayken Başak Demirtaş'a böyle bir yargılama sonucunda ceza verilmesi açık bir hukuksuzluk, büyük bir haksızlıktır. Kararın, Başak Demirtaş'ın gündeme geldiği ve hedef alındığı bugünlerde çıkması tesadüf değildir, kolektif bir cezalandırma anlayışını içeren anlayışın ürünüdür" denildi.

Başak Demirtaş'ın avukatları tarafından yapılan açıklama şöyle:

AĞIR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU: "Müvekkilimiz Başak Demirtaş'a, gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı iddiasıyla 3 Mart 2018 tarihinde açılan davada, 10 Kasım 2021 tarihinde, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, raporu düzenleyen Dr. R. B. ile birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Söz konusu dönemde Başak Demirtaş ağır sağlık sorunları yaşamaktaydı. Karnındaki bebeğini yitirmesi ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle 4 Kasım 2015, 12 Kasım 2015, 16 Kasım 2015, 23 Kasım 2015, 25 Kasım 2015, 28 Kasım 2015, 30 Kasım 2015, 7 Aralık 2015 ve 9 Aralık 2015 tarihlerinde hastanede muayene edilmiş ve tedavi görmüş, bu tarihlerin ikisinde de operasyon geçirmiştir.

KENDİ İSTEĞİYLE ÜCRETSİZ İZNE AYRILDI: Tedavisinin uzun süreceğinin anlaşılması üzerine, yerine bir başka öğretmen görevlendirilmesi ve böylece öğrencilerinin mağdur olmamasının sağlanması için 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında, kendi isteğiyle ücretsiz izne ayrılmıştır.

RAPORUN DÜZENLENME TARİHİ HATALI YAZILDI: Başak Demirtaş, sağlık sorunları devam ediyorken 11 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Kayapınar Aile Sağlık Merkezine giderek muayene olmuş, hakkında beş günlük sağlık raporu düzenlenmiştir. Ancak kendisine verilen ve onun tarafından da görev yaptığı okula sunulan rapor nüshasında, raporun düzenlenme tarihi hatalı bir şekilde, 14 Aralık 2015 olarak yazılmıştır.

KAYIT DEFTERİNİN ASLI MAHKEMEYE GÖNDERİLMEDİ: Bu hatanın ortaya çıkması için Aile Sağlık Merkezinin poliklinik kayıt defterinin incelenmesi yeterlidir. Nitekim, mahkeme dosyasında bulunan poliklinik kayıt defterinin fotokopisinde, Başak Demirtaş'ın 11 Aralık 2015 tarihinde muayene olup rapor aldığı sabittir. Bu açık gerçeğin teyit edilmesi için mahkeme, poliklinik defterinin aslının getirilerek incelenmesi yönünde karar vermiş ancak poliklinik kayıt defterinin aslı mahkemeye gönderilmemiştir. Bu yetmezmiş gibi mahkeme de gerçek tarihin yazılı olduğu kayıt defterinin aslını görmeden karar vermiştir.

KARAR TESADÜF DEĞİLDİR: Gerçekler ortadayken Başak Demirtaş'a böyle bir yargılama sonucunda ceza verilmesi açık bir hukuksuzluk, büyük bir haksızlıktır. Kararın, Başak Demirtaş'ın gündeme geldiği ve hedef alındığı bugünlerde çıkması tesadüf değildir, kolektif bir cezalandırma anlayışını içeren anlayışın ürünüdür.

Tüm bu duruma rağmen hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Kararın, Bölge Adliye Mahkemesinde bozulacağı ve adaletin yerini bulacağı yönündeki inancımızı koruyoruz."

Kaynak: gazeteduvar.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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