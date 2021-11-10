Başak Cengiz kimdir? Başak Cengiz'in katili kim? Başak Cengiz neden öldürüldü? Ataşehir'de meydana gelen samuray kılıçlı cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B. adlı şahıs 28 yaşındaki genç mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile vahşice katletti. Korkunç olay sonrası vatandaşlar Başak Cengiz'in kim olduğunu merak ediyor. Başak Cengiz'in eğitimi nedeniyle Ankara'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Başak Cengiz kimdir? Başak Cengiz'in katili kim? Başak Cengiz neden öldürüldü? Ataşehir'de meydana gelen samuray kılıçlı cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B. adlı şahıs 28 yaşındaki genç mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile vahşice katletti. Korkunç olay sonrası vatandaşlar Başak Cengiz'in kim olduğunu merak ediyor. Başak Cengiz'in eğitimi nedeniyle Ankara'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

İstanbul Ataşehir'de korkunç bir cinayet işlendi. Samuray kılıcı ile işlenen cnayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede daha önce psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Göktuğ B. bilinmeyen bir nedenle elindeki samuray kılıcı ile Başak Cengiz'e saldırdı. Aldığı kılıç darbeleri sonucu ağır yaralanan Başak Cengiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Göktuğ B.'nin ise ilk ifadesinde şunları söyledi: "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım."

Başak Cengiz kimdir?

Başak Cengiz 28 yaşında genç bir mimardı.

Korkunç saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Başak Cengiz Ankara'da yaşıyordu ve eğitimi için İstanbul'a gelmişti.

Eğitimi için geldiği İstanbul'da Ataşehi Finans Merkezi'nde bir otelde kalıyordu.

Başak Cengiz'in İstanbul'daki eğitimi Cuma günü bitiyordu.

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz kız hakkında şunları söyledi: “Çok başarılı bir öğrenciydi, okulunu sorunsuz bitirdi, mimar oldu. İşinde de çok iyiydi. Ofisi Ankara'da olmasına rağmen İstanbul'daki bir proje için iki aylığına Ataşehir'e geldi. 15 günü kalmıştı, 15 gün sonra Ankara'ya evine dönecekti”

Başak Cengiz'in katili kim?

Başak Cengiz'in katilinin Göktuğ B. olduğu öğrenildi. Göktuğ B. olay sosnrası gözaltına alındı. Göktuğ B'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.