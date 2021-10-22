Baş ağrısı bu yöntemlerle geçiyor

Başın belli bir bölümünde zonklayıcı, sıkıştırıcı ve belirgin bir şekilde meydana gelen kişiyi oldukça rahatsız eden ağrılara baş ağrısı denir. Baş ağrısı günlük yaşamı olumsuz etkiler. Oldukça rahatsızlık verici baş ağrılarını geçiren yöntemleri sizler için araştırdık...



İnsanlar hayatlarının bir döneminde mutlaka baş ağrısı yaşarlar. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen baş ağrıları başın bir bölümünde olur. Zonklayıcı, sıkıştırıcı olan bu ağrılar kişiyi oldukça rahatsız eder. Baş ağrısı aniden başlayabildiği gibi yavaş yavaş da başlayabilir. Bazen birkaç saat bazen ise günlerce süren bu ağrılar kişiyi oldukça rahatsız eder ve günlük yaşamından alıkoyar.

Baş ağrısına kafa karışıklığı, konuşmaları anlamada zorlanma, baygınlık geçirme, yüksek ateş, vücudun bir tarafında uyuşma, güçsüzlük hali, görmede bozukluk, konuşmada bozukluk, yürümede dengesizlik, midede bulantı, kusma eşlik ediyorsa mutlaka hastaneye başvurmak gerekir. Fakat altında herhangi bir hastalık yatmayan, ciddi boyutta olmayan baş ağrıları için kendiniz de bazı yöntemler uygulayarak geçmesini sağlayabilirsiniz.

Hangi yöntemler baş ağrısını geçirir?

Sık sık baş ağrısı yaşıyorsanız öncelikle uyku düzeninize odaklanmalısınız. Çünkü düzensiz ve yetersiz uyku baş ağrısına sebep olur. Baş ağrılarınızdan kurtulmak için vücudunuzu uykudan mahrum bırakmamalısınız.

Vücut susuz kaldığında baş ağrısı yaşanır. Bu yüzden gün içerisinde yeterli miktarda su içmeye özen göstermeniz gerekir.

Okaliptüs, nane ve lavanta yağı gibi aromatik yağların vücudu rahatlatıcı etkisi vardır. Bu sayede baş ağrılarını azaltırlar.

Bitki çayları vücudu rahatlatıcı etkileri sayesinde baş ağrılarının da giderilmesini sağlar. Bu yüzden başınız ağrıdığında sakinleştirici, vücudun gevşemesini sağlayacak bitki çayları tüketebilirsiniz.

Başınızın ağrıyan bölgesine soğuk su torbası uygulayabilirsiniz. Bu da ağrıyı hafifletecektir.

Masaj da baş ağrısını geçiren oldukça bilindik bir yöntemdir. Baş ağrısını geçirmek için masaj yaparken yağlardan da faydalanabilirsiniz.

Nefes egzersizleri sayesinde de baş ağrılarınızdan kurtulabilir veya onu hafifletebilirsiniz.

Ilık duş almak kasları gevşetir ve vücudu rahatlatır. Baş ağrısı yaşadığınızda ılık bir duş alarak ağrının geçmesini sağlayabilirsiniz.

Başınız ağrıdığında ışıktan ve gürültüden uzak, loş bir ortamda dinlenerek ağrınızı geçirmeniz mümkündür.

Ayrıca stresten uzak durmak, vücudu aç ve susuz bırakmamak baş ağrısını oluşmadan önce önlemenizi sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.