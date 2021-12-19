Baş ağrılarınıza nane yağıyla dur deyin!

En hafif ağrılar bile bizi rahatsız edebiliyor. Bu yüzden hemen bir ağrı kesici ilaç alıveriyoruz. Fakat ağrı kesici haplar, başta mide olmak üzere birçok organımızı olumsuz etkiliyor. Bunun yerine ağrılarınızı doğal yağlar kullanarak geçirmeyi deneyebilirsiniz. Peki hangi doğal yağ hangi ağrılara iyi geliyor? Sizler için araştırdık...



Gün içerisinde başımız, midemiz, eklemlerimiz, kaslarımız, belimiz ağrıyabiliyor. Ağrımız az da olsa çok da olsa hemen rahatsız olup ağrı kesici ilaçlara başvuruyoruz. Fakat bu ilaçlar vücudumuzda birçok organa sayısız hasar veriyor. Ayrıca ağrılar vücudumuzda bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Ağrı kesici ilaçlar o an durumu kurtarsa da asıl sorunu çözmüyor. Bu yüzden sık sık tekrar eden ağrılarınız varsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.

Ağrı kesici ilaç kullanmanın önüne geçmek aslında çok basit. Doğal yağlardan faydalanarak ağrılarınıza dur diyebilmeniz mümkün. Fakat ağrıyı kesme özelliği olan yağlar, çok keskin ve cilde doğrudan uygulandığında yakıcı, tahriş edici olabiliyor. Bu yüzden baz (taşıyıcı) özellik gösteren yağlarla birlikte karıştırılarak kullanılması gerekiyor. Baz olarak kullanabileceğiniz yağlar zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, susam yağı, tatlı badem yağı, fındık yağı, kayısı çekirdeği yağı, jojoba yağıdır.

Eklem ve kas ağrıları için kekik yağı

Kekik yağı, romatizmal ağrılar, artrit, eklem ve kas ağrıları için oldukça faydalıdır. Bu yağ antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Temiz bir kasenin içerisine bir çorba kaşığı baz yağ ve on beş damla kekik yağı ilave edip güzel bir şekilde karıştırın. Karışımı avuçlarınızda ısıtın ve ağrıyan bölgeye nazik bir şekilde yedirerek sürün. Bu karışıma beş damla nane yağı da ilave edebilirsiniz.

Sinirsel baş ağrıları ve stres için nane yağı

Nane yağı gerginlik, stres, üzüntü, korku, heyecan gibi durumlarına bağlı olarak oluşan baş ağrılarının giderilmesi için uygundur. Ayrıca migren ağrılarını da hafifletmektedir.

İşaret parmaklarınıza bir damladan az olacak şekilde nane yağı dökün ve burun deliklerinizi hafif bir şekilde ovun. Yarım çorba kaşığı baz yağa beş damla nane yağı karıştırın. Bu karışımla şakaklarınızı, kaşlarınızın üstündeki bölgeyi ve gerek görüyorsanız ense ve omuzlarınızı nazik bir şekilde ovun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.