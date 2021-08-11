Bartın ve Kastamonu'da selde ölü var mı? Bartın, Kastamonu Bozkurt sel kayıp var mı? Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar sele neden oldu. Kastamonu Bozkurt'ta baraj kapağının da patlamasıyla kent sular altında kaldı. Sinop'ta da aşırı yağışlar nedeniyle sel ortaya çıktı. Peki bölgede selden ölü var mı? Bartın, Kastamonu Bozkur'ta sel nedeniyle ölü ve kayıp sayısı kaç?

Bartın ve Kastamonu'da selde ölü var mı? Bartın, Kastamonu Bozkurt sel kayıp var mı? Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar sele neden oldu. Kastamonu Bozkurt'ta baraj kapağının da patlamasıyla kent sular altında kaldı. Sinop'ta da aşırı yağışlar nedeniyle sel ortaya çıktı. Peki bölgede selden ölü var mı? Bartın, Kastamonu Bozkur'ta sel nedeniyle ölü ve kayıp sayısı kaç?

Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Olayda bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sele kapılan bir kişinin ise kayıp olduğu bildiriildi. Bartın'da bir kişi sel sularaına kapılarak kayboılduç. Kaybolan kişinin 80 yaşındaki bir kadın olduğu öğrenildi. Bozkurt'ta ise baraj kapağı patladı. Kent bir anda sular içinde kaldı. Vatandaşlar kendilerini yüksek kesimlere çıkarak kurtardı. Sel suları ile tamamen kaplanan ilçe merkezi ve köylerde kapıp ve mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bartın ve Kastamonu'da selde ölü var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu şunları söyledi: "Bartın, Sinop, Kastamonu'nun aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana geldi. Orada ilgili bakan yardımcılarımızı hem biz İçişleri Bakanlığı olarak hem de diğer tüm bakan arkadaşlarım ilgili kişileri buraya sevk ettiler. Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki illerden yardımlar ulaştırıldı. Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız."

Bartın, Kastamonu Bozkurt sel kayıp var mı?

Bartın Valisi Sinan Güner, köprülerin yıkılması nedeniyle iki köye ulaşılamadığını söyledi. Güner "Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa ve civar köylerde aniden bastıran aşırı yağışlar sebebiyle köprülerin yıkıldığı, yolların heyelan sebebiyle kapandığı yönünde ihbarlar geldi. Bizler de hemen müdahale ettik. Suya kapılan araçlar vardı, o araçlardaki vatandaşlarımızı kurtardık. Tahliye edilmesi gereken köyleri tahliye ettik. Şu anda iki köye ulaşamıyoruz. Köylere köprüyle ulaşım sağlandığı için köprüler yıkılmış durumda. Her türlü imkanı kullanarak, yeni yollar yaparak bu iki köye ulaşmaya çalışıyoruz. Onun dışında bir sorunumuz kalmadı. Bir can kaybı ihbarı var fakat henüz bölgeye ulaşamadığımız için bunu doğrulayamıyoruz. Bir vatandaşımız kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, bir vatandaşımız kayıp. 80 yaşında bir kadın, evinin yıkılması sonucu sele kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor" dedi.

"İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi"

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık "İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtarılmayı bekliyor. Helikopter harici vatandaşları kurtarmamız mümkün değil. Bölgede şu anda olağanüstü bir durum var. " dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.