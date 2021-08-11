Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yağmur devam edecek mi? Karadeniz'de sağanak ne kadar sürecek? Bartın ve Sinop ve Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle ilk gelen açıklamalara göre Bartın'da bir kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, bir kişi de sele kapılarak kayboldu. Sel bir çok ev eve iş yerine de ağır zarar verdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar sağanak yağışın ne zaman biteceğini merak ediyor. Meteoroloji tahminlerine göre Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yağışların bir kaç gün daha süreceği belirtiliyor.

Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yağmur devam edecek mi? Karadeniz'de sağanak ne kadar sürecek? Bartın ve Sinop ve Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle ilk gelen açıklamalara göre Bartın'da bir kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, bir kişi de sele kapılarak kayboldu. Sel bir çok ev eve iş yerine de ağır zarar verdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar sağanak yağışın ne zaman biteceğini merak ediyor. Meteoroloji tahminlerine göre Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yağışların bir kaç gün daha süreceği belirtiliyor.

Dün gece başlayan sağanak yağış batı karadeniz illerinden Bartın, Kastamnou ve Sinop'ta etili oldu. Sağanak yağışta bir çok ev ve iş yeri hasar aldı. Yağışla birlikte dereler taştı yollar çöktü. Bartın'ın Ulus ve Kumluca ilçeleri ile Apdipaşa beldesinde, Sinop'un Ayancık ilçesinde, Kastamonu'nun Bozkurt ve Azdavay ilçeleri sağanak yağışın etkilşi olduğu yerlerin başında geliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar sağanak yağışın ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yağmur devam edecek mi? Karadeniz'de sağanak ne kadar sürecek? İşte meteoroloji tahminlerine göre bölgenin 5 hünlük hava durumu..

BARTIN'DA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ? BARTIN'DA SAĞANAK NE KADAR SÜRECEK?

SİNOP'TA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ? SİNOP'TA SAĞANAK NE KADAR SÜRECEK?

KASTAMONU'DA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ? KASTAMONU'DA SAĞANAK NE KADAR SÜRECEK?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.